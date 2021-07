«Affronto il mare sul mio kayak  per beneficenza» 

Settantasei chilometri di follia e fatica in mare aperto per una prova di beneficenza. È l’impresa che domenica vedrà protagonista il selargino Daniele Strano e il podista di Muravera Fabio Orrù. I due sportivi partiranno dalle acque del mare di Cagliari per raggiungere in kayak le coste del Sarrabus in circa tredici ore. Obiettivo? Raccogliere 1600 euro da destinare a 22 bambini ospiti di una casa famiglia in Uganda, nell’Africa orientale. Una somma che permetterà loro di frequentare tre mesi di scuola e di avere tutto il materiale necessario per studiare.

L’idea

«La decisione di provare l’impresa è nata in maniera estemporanea», spiega Daniele Strano, «dopo la pandemia, il lockdown e la situazione sanitaria ancora preoccupante, organizzare qualcosa in grande era praticamente impossibile. Più della stessa impresa vogliamo attirare l’attenzione dell’opinione pubblica sull’obiettivo e riuscire a raggiungerlo per dare un margine di speranza alla realtà che questi bambini masticano quotidianamente e che non è delle migliori».

Daniele Strano è molto conosciuto nell’Isola per le sue innumerevoli iniziative a sfondo benefico: questa volta, accompagnato dall’amico Fabio Orrù, si cimenterà in una prova di resistenza in kayak.

Le difficoltà

«Anche Fabio ha deciso di mettersi in gioco prendendosi a cuore l’obiettivo, solo che lui è un podista e in questa occasione invece dovrà usare le braccia ed è un aspetto nuovo. Sarà così una sfida nella sfida dove dimostreremo tutta la nostra forza di volontà per raggiungere l’obiettivo».

L’appuntamento è all’alba di domenica a Marina Piccola, la partenza è stata programmata per le cinque e l’arrivo al 4Mori Family Village di Muravera è previsto, invece, per le diciotto: ben tredici ore in mare aperto sfidando il vento e soprattutto sé stessi.

«Cercheremo di metterci in mare la mattina presto e di superare Capo Boi, che è la parte più dura e complicata della traversata a causa dei cambiamenti climatici che stanno creando delle correnti di scirocco a Cagliari e ormai le maestralate classiche sono rare. Quindi abbiamo deciso di sfruttare le ore del mattino, che dovrebbero essere le migliori per arrivare in zona Capo Boi e poi proseguire senza mai fermarci verso Muravera». L’obiettivo delle imprese sportive di Daniele Strano è sempre la solidarietà: aiutare i più fragili e chi è meno fortunato, anche se è dall’altra parte del mondo. Quest’anno i soldi raccolti dalla sfida in kayak saranno devoluti tutti in favore di un’associazione di volontariato sarda, la Hopeworth Children Italia, che sta aiutando e gestendo una casa famiglia in Uganda dove vivono 22 bambini orfani sia dal punto di vista dell’alimentazione che nella formazione scolastica. Le donazioni serviranno dunque a pagare le rette scolastiche per i prossimi tre mesi di tutti i bambini presenti nella struttura, di acquistar loro la divisa scolastica i libri, i quaderni e le matite necessarie per leggere e scrivere.

L’aiuto

«L’associazione ha cambiato il volto di questa casa famiglia, migliorando sia la struttura che ospita i bambini e dando loro dei servizi. Altre volte ho organizzato eventi e manifestazioni per aiutare associazioni più grandi, ma questa volta ho preso a cuore questa iniziativa che si muove in una realtà più piccola: è mirata perché sapevo già a quale azione sarebbe stata diretta la raccolta fondi. Una volta arrivati a terra, seppur stremati, dirò subito quanto siamo riusciti a raccogliere».

RIPRODUZIONE RISERVATA