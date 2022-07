Affonda la 4x100 olimpica 

Come il Cagliari quando si infortunava Gigi Riva, la staffetta maschile, priva di Marcell Jacobs, ha fatto rapidamente le valigie. In America si era presentata da campionessa olimpionica in carica e questo rende ancor più pesante il verdetto: settimo posto in batteria (la Danimarca non è arrivata al traguardo), decimo tempo sulle sedici squadre partecipanti in 38”74. Per passare serviva fare un 38”41 che, anche senza chiamare in causa il 37”50 di Tokyo, poteva anche essere alla portata di Lorenzo Patta, Filippo Tortu, Fausto Desalu e Chituru Ali (che ha sostituito Jacobs, correndo però in quarta frazione, con Tortu spostato in seconda). Ma troppe cose non hanno funzionato e la delusione, esternata a caldo dai quattro azzurri ai microfoni della Rai, è bruciante.

Alle 4.30 di questa mattina, che significa ieri sera a Eugene, Oregon (Usa), è probabile che in tanti, a Quartu, fossero già svegli. C’era da guardare alla tv la prima finale mondiale di quella ragazzina cresciuta prima sui campi del Basket Quartu, poi sul tartan della pista di Is Arenas. E quanto è cresciuta! A ventun’anni, Dalia Kaddari è diventata una colonna della staffetta 4x100 azzurra che ieri, spinta dalla prima due frazioni di Zaynab Dosso e della campionessa europea Under 23 dei 200 metri, è entrata tra le migliori 8 con il nuovo record italiano: 42”71. Un tempo migliorabile, se è vero che l’ultimo cambio, quello tra Anna Bongiorni e Vittoria Fontana è stato piuttosto “schiacciato”, facendo perdere un paio di decimi all’Italia, quarta in batteria e settima nel complesso.

La rivincita

La resa degli azzurri

Cosa è andato storto

Peraltro, non tutto è da buttare. Tortu (9”26 lanciato il suo parziale) ha corso forte, e non sono andati male neppure Desalu (9”63) e Ali (9”18), ricordando che le quattro frazioni hanno lunghezze leggermente diverse. Forse un pochino sottotono Patta (10”67), che peraltro quest’anno non aveva mai trovato l’acuto, pur correndo su uno standard costante. A penalizzare la staffetta azzurra sono stati il secondo cambio (con Tortu che non “trovava” la mano di Desalu) e il terzo, poco fluido, ma quando l’Italia era già scivolata indietro. Non resta che guardare avanti, verso gli Europei di Monaco, e sperare nel ritorno di Jacobs.

L’ora della marcia

Oggi tocca all’ultimo dei sardi ai Mondiali, almeno tra quelli che spilleranno il numero sulla canotta, perché Wanderson Polanco, come a Tokyo, nella 4x100 è rimasto riserva. Alle 15.15 italiane (le 6.15 a Eugene), si disputa l’ultima prova della marcia, quella che debutta a livello di campionato del mondo. La 35 chilometri ha sostituito la 50 e l’Italia ha portato un “cinquantista” puro come Andrea Agrusti. Il sassarese delle Fiamme Gialle, unico al traguardo a Tokyo, ha lavorato sulla velocità per farsi trovare pronto anche se l’Italia punta più sull’oro della 20 km olimpica, Massimo Stano.

