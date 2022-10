Affitti, nell’Isola canoni alle stelle 

Dal report del sindacato emerge comunque che la provincia di Cagliari si attesti in vetta nella graduatoria regionale con 653 euro mensili di canone medio. Una famiglia da Uta al capoluogo regionale, passando per Villasimius o San Vito, deve quindi pagare un canone ben più salato che nel resto del Paese, ipotecando quasi un quarto del bilancio mensile di una famiglia.

Stipendi consumati dal carovita e mutui sempre più inarrivabili: la tempesta perfetta del mercato immobiliare sardo è vicinissima e a farne le spese potrebbero essere le famiglie con redditi medio-bassi che, non potendo acquistare casa, cercano disperatamente appartamenti in affitto per ritagliare la propria indipendenza. Il panorama nell’Isola è però desolante, considerato che gli immobili potenzialmente disponibili a essere ceduti a lungo termine negli ultimi mesi sono stati convertiti a locazioni turistiche spesso ben più remunerative. Il risultato è una carenza generale dell’offerta con una conseguente impennata dei canoni. Da nord a su dell’Isola.

Criticità

I numeri più aggiornati li ha diffusi la Uil, confermando quanto in Sardegna, in media, prendere in affitto un appartamento sia di gran lunga più dispendioso del resto d’Italia. Il canone medio nazionale si aggira infatti sui 538 euro per una proprietà di circa 100 metri quadri e un esborso che copre quasi il 20% del budget mensile di una famiglia.

Attenzione, a chi storcesse il naso pensando che le cifre del sindacato sottostimino il fenomeno è necessario sottolineare che si tratta di una media complessiva, che quindi prende in considerazione sia zone centrali che periferiche, dalla Valle d’Aosta alla Sicilia.

Dal report del sindacato emerge comunque che la provincia di Cagliari si attesti in vetta nella graduatoria regionale con 653 euro mensili di canone medio. Una famiglia da Uta al capoluogo regionale, passando per Villasimius o San Vito, deve quindi pagare un canone ben più salato che nel resto del Paese, ipotecando quasi un quarto del bilancio mensile di una famiglia.

Nella classifica tutta sarda seguono la provincia di Sassari con una media di 640 euro mensili e il 23,5% del reddito mangiato dall’affitto, quella di Oristano (535 euro mensili e il 19,8% di incidenza sul bilancio famigliare di un mese) e infine Nuoro, l’unico territorio ben al di sotto la media italiana con 430 euro mensili di canone medio richiesto per una proprietà di 100 metri quadri e il 15,9% di spesa sul totale del reddito disponibile.

Emergenza

«È chiaro che si pone nel nostro Paese - spiega la segretaria confederale del sindacato, Ivana Veronese - il tema dei costi dell’abitare e non solo per il “lievitare delle bollette”, ma anche in riferimento al caro affitti. Conseguentemente, riaffiora la necessità di adeguare i salari e le pensioni al costo reale della vita». La sindacalista insite, «Al nuovo Governo chiediamo di rimettere al centro del dibattito politico il tema della casa, che durante la campagna elettorale è stato dimenticato, e di affrontare con rapidità “l’emergenza sfratti”. Contemporaneamente, occorre introdurre risorse sufficienti per un piano di medio e lungo periodo in grado di incrementare in modo consistente gli alloggi di edilizia residenziale pubblica e di aumentare sensibilmente le risorse del fondo per il sostegno agli affitti e per la morosità incolpevole».

