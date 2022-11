Affitti in nero, traditi dai siti nel web 

Presenti sui social, addirittura su TripAdvisor, ma non negli elenchi comunali delle attività ricettive, quelle che avrebbero l’obbligo di versare l’imposta di soggiorno. Al Comune ne risultano solo 180, fra alberghi, B&B, case vacanza, agriturismi: ma dalla ricerca capillare svolta dall’Ente, in collaborazione con la Confcommercio di Nuoro, il numero di quelle realmente operative a Bosa sono oltre 340. Perciò la Giunta comunale ha sottoscritto un protocollo d’intesa con a Guardia di Finanza di Nuoro per dare vita ad un’attività di ricerca capillare delle attività abusive, che vedrà le Fiamme Gialle impegnate nella caccia degli incassi in nero e delle omissioni fiscali ed agli obblighi imposti dalle imposte comunali.

Controlli incrociati

«In questo lavoro di controllo – spiega il sindaco Piero Casula – è stata molto importante la collaborazione con la Confcommercio di Nuoro, che ha evidenziato l’anomalia costituita dalle numerose attività fantasma operanti sul territorio comunale». Ai loro gestori, non manca certo la fantasia o il coraggio: sono presenti più semplicemente con nomi suggestivi indicati sul campanello, oppure con insegne, alcune perfino non piccole, che si richiamano ad angoli particolari della cittadina, o rievocano poetici richiami in italiano o in inglese al mare, ai fiori, ai sogni di serenità. Si propongono ai visitatori e ai turisti, per soste brevi o più lunghe, soggiorni al costo che viene proposto dai B&B ufficiali. Gestiti da persone del posto, da forestieri che, avendo acquistato casa a Bosa, la affittano su internet o la propongono nelle loro realtà come casa vacanze. Fra questi, alcuni sarebbero inglesi, che piazzano in Gran Bretagna la loro casa a Bosa. Per far emergere il fenomeno, è stata necessario il dialogo e la collaborazione con la Confcommercio di Nuoro.

Banca dati

«Il suo direttore Gianluca Deriu ci ha dimostrato come, attraverso l’incrocio delle banche dati dei siti specializzati, risultano nella nostra città attività che non sono registrate e si presentano con nomi di fantasia che, ovviamente non posso svelare, causa l’indagine in corso», aggiunge spiega il sindaco. «È emersa l’esistenza di una possibile realtà economica in nero di grosse dimensioni che, solo per quanto riguarda gli obblighi sulla tassa di soggiorno, comporta un’omissione valutata in oltre centomila euro all’anno. Un nero pauroso che somma evasione ed elusione fiscale».