Affitti alle stelle, studenti stangati 

«Gli immobili proposti agli studenti sono di solito in condizioni non ottimali – prosegue Ciaravola –,messi a disposizione da proprietari che non hanno avuto voglia o possibilità di sfruttare i bonus ristrutturazione. Altri invece hanno fatto due conti e preferito, sebbene gli affitti brevi ai turisti rendano molto di più, non faticare più di tanto e scegliere affittuari stabili».

Il report stilato dal portale online Immobiliare.it ha stimato rincari in tutti principali poli universitari del Paese con una prospettiva di ulteriori aumenti in autunno quando l’offerta si restringerà ulteriormente. «I canoni sono cresciuti sensibilmente», conferma Marcello Ciaravaola, presidente regionale di Confedilizia, l’associazione dei proprietari di casa in Sardegna. «Molti immobili sono stati infatti convertiti alle locazioni brevi turistiche e tanti altri invece sono stati ristrutturati per uso personale. Il risultato è che l’offerta si è ridotta spingendo verso l’alto i prezzi».

Gli studenti fuori sede tornano nelle città universitarie dell’Isola e dopo oltre due anni di pandemia cercano di nuovo casa. Nel 2022 però le difficoltà aumentano, di pari passo con i canoni di locazione schizzati in un anno del 10% a causa soprattutto della carenza di alloggi, sia a Cagliari che a Sassari, spesso trasformati dai proprietari in bed&breakfast o appartamenti affittati a lungo termine a famiglie e professionisti.

Si cambia

Scorrendo gli annunci su Cagliari e Sassari l’aumento generalizzato dei prezzi è evidente. Una stanza singola nel capoluogo di regione può sfondare il tetto dei 300 euro, bollette escluse.

Tendenza

Carlo Giordano, Board Member di Immobiliare.it, ribadisce la tendenza del mercato: «Come avevamo preannunciato un anno fa la situazione stanze nelle principali città universitarie italiane tornata ad una sostanziale normalità. Studenti e lavoratori fuori sede sono tornati a popolare i grandi centri, innescando di fatto la ripresa del mercato delle locazioni. L’elevata richiesta, che ha portato ad una contrazione dell’offerta, ha fatto sì che i proprietari – per i quali, ricordiamolo, l’immobile è un reddito integrativo – tornassero ad alzare i prezzi, che attualmente in molte città sono addirittura superiori a quelli del periodo pre-pandemico».

Il peggio tuttavia potrebbe ancora arrivare: «È prevedibile che, con la crisi alle spalle, si ritorni alle logiche di crescita continua», conclude Giordano. «Soprattutto dove l’offerta di immobili scarseggia Questo trend richiederà ulteriori sacrifici alle famiglie per assicurare le migliori opportunità di studio e/o professionali ai loro figli. Sarà necessario che le istituzioni ragionino su come continuare ad assicurare l’importante ruolo di accoglienza dei grandi centri urbani del Paese, partecipando con iniziative di offerta che siano rilevanti nel mercato. In caso contrario è probabile che questi diventino appannaggio esclusivo di quelle fasce di popolazione che posso contare su un risparmio accumulato negli anni, a discapito dei più giovani, motore propulsivo della società».

