Affari d’oro per il carro attrezzi 

Strade affollate, locali al completo e buoni affari ma anche multe salate e passeggiate al buio. Esordio tra luci e ombre per la quattordicesima edizione di “Shopping sotto le stelle”, manifestazione promossa dalla Confcommercio, in collaborazione con i commercianti del centro, il Comune e la Fondazione Oristano. Soddisfatti i titolari dei negozi, che hanno tenuto le serrande sollevate fino a mezzanotte, entusiasti i ristoratori che hanno registrato il pienone.

Carro attrezzi

Un po’ meno soddisfatto chi, al rientro dalla passeggiata non ha trovato l’auto, portata via dal carro attrezzi: una decina gli automobilisti che, incuranti dei cartelli di divieto di sosta, in vigore dalle 19.30 a mezzanotte e mezza, hanno parcheggiato nelle strade chiuse al traffico. Gli agenti della polizia locale, che per tutta la serata hanno vigilato nel centro storico, hanno fatto entrare in azione il carro attrezzi così come era ben specificato sui cartelli di divieto di sosta che da giorni sono stati sistemati nelle strade del centro che ogni martedì diventeranno oasi pedonale. Una amara sorpresa per gli automobilisti distratti che ora dovranno pagare la multa.

I disguidi

Qualche problema alla Torre di San Cristoforo che è rimasta chiusa . «Purtroppo c’è stato un problema con l’illuminazione pubblica alla quale è collegata quella del monumento - spiega il direttore della Fondazione Oristano Francesco Obino - per problemi di sicurezza non abbiamo potuto garantire l’ingresso, un peccato perché tra le iniziative collaterali era quella di maggior richiamo; speriamo che la settimana prossima tutto vada bene e si possa aprire».

Gli affari

La passeggiata al chiaro di luna, nel vero senso della parola, si conferma comunque un appuntamento gradito agli oristanesi. In tanti hanno approfittato della prima delle sette notti bianche per curiosare tra le offerte dei negozi, gustare un drink all’aperto ascoltando buona musica o visitare la pinacoteca comunale Carlo Contini che per l’occasione proponeva un laboratorio didattico per bambini dai 6 ai 12 anni sulla mostra “De insulta”. «Sono stanca, ma felice - commenta Rita Musso, commerciante di piazza Eleonora - abbiamo avuto un buon movimento per tutta la serata, metterei la firma perché tutti i martedì andasse così». A spasso residenti, ma anche qualche turista. «Finalmente una sensazione di leggerezza» aggiunge. La musica anni 90 proposta dal dj Sandro Azzena ha fatto centro: impossibile trovare un tavolino al Caffè la Piazza. «Abbiamo voluto offrire qualcosa in più ai nostri clienti» dice soddisfatta della serata Silvia Pala. «Il drink dell’estate 2022? Senza ombra di dubbio il gin tonic in tutte le sue varianti». Non passa mai di moda il gelato. «Il primo appuntamento di Shopping sotto le stelle è andato benissimo» conferma il titolare della gelateria Smeralda Sergio Loi. Pizzerie e ristoranti hanno lavorato senza sosta per tutta la sera. E dopo cena una sbirciatina alle vetrine, rese ancora più invitanti dagli articoli in saldo. «Stare aperti fino a tardi è stancante - dice Valentina Ibba, titolare di un negozio di abbigliamento in via Garibaldi - ma è un servizio che offriamo volentieri ai nostri clienti».

