Affare Italia: il brand vola  

Da uno dei punti più bassi della storia del calcio italiano alla rinascita, in campo e anche fuori. Due anni e mezzo dopo il flop con la Svezia e la mancata qualificazione ai Mondiali, l'Italia rialza la testa, con una squadra capace di centrare i quarti di finale a Euro 2020 e con un brand sempre più in crescita anche lontano dal terreno di gioco, guidato dai risultati degli azzurri e non solo. A livello commerciale, infatti, la Federazione negli ultimi due anni ha fatto un deciso passo avanti, a partire dalla scelta di rinunciare all'advisor gestendo il settore internamente. Decisione che ha pagato a livello economico: aspettando novità sul fronte sponsor tecnico (l'accordo con Puma scadrà dopo i Mondiali 2022 e Adidas è in pole per subentrare), negli ultimi due anni i ricavi commerciali, escluso il contratto per la maglia, sono cresciuti del 50% rispetto al quadriennio precedente passando da 70 a 105 milioni, in un momento in cui il mercato ha perso il 36% del suo valore.

Le cifre

Battere l'Austria sabato sera e centrare così i quarti di finale farà inoltre staccare all'Uefa un altro assegno per i premi legati al torneo. La Federcalcio continentale distribuirà complessivamente 331 milioni di euro alle nazionali: la qualificazione è valsa 9,25 milioni, ogni vittoria nella fase a gironi ha garantito 1 milione, mentre il passaggio agli ottavi 1,5 milioni e l'ingresso ai quarti altri 2,5 milioni. In totale, quindi, sono 16,25 i milioni già incassati, che potrebbero diventare 20,25 centrando la semifinale e un massimo di 28,25 in caso di vittoria in finale a Wembley. Cifre inoltre che faranno salire anche i ricavi della Figc rispetto ai 197 milioni messi a budget per il 2021: nel bilancio preventivo, infatti, la Federcalcio aveva inserito, in via prudenziale, il solo premio per la partecipazione a Euro 2020 da 9,25 milioni.

