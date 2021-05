Aerotaxi, in città è un lusso per pochi 

L’aerotaxi, il contrario delle low cost. Decidere di partire all’ultimo secondo, in aeroporti non coperti da tratte dirette di linea, da un capo all’altro del mondo, senza dover sopportare lunghe attese per i controlli passeggeri e l’imbarco, coccolati da piloti e assistenti di volo, comodamente seduti su poltrone di lusso e con la vasca idromassaggio e il letto matrimoniale. Sono pochi i cagliaritani che usufruiscono dei jet di lusso per spostarsi. Di contro, un mercato che sopravvive grazie soprattutto ai magnati russi e agli industriali nordeuropei che decidono di passare le vacanze dorate tra Santa Margherita e Villasimius. Un settore di nicchia che muove capitali importanti e rappresenta un biglietto da visita che il capoluogo della Sardegna non può non avere. Talmente importante che la Sogaer, la società che gestisce l’aeroporto di Elmas, ha ampliato il piazzale dedicato all’aviazione generale e ammodernato l’area destinata a partenze e arrivi: l’anno scorso, in piena pandemia, sono stati 3569 i passeggeri accolti nello scalo cagliaritano (-15,6 per cento rispetto al 2019).

Il mercato cagliaritano

Il mercato locale non ha una grande utenza. A parte i soliti noti (calciatori, uomini d’affari e sono pochi i cagliaritani che utilizzano l’aerotaxi. E se nel periodo estivo il lavoro non manca, l’inverno è duro e la richiesta principale arriva dai voli di aeroambulanza con il trasferimento di pazienti in barella. «Per quanto riguarda il turismo, le richieste più importanti arrivano dal Nord Europa e dalla Russia», precisa Marcello Spina, 55 anni, cagliaritano, pilota d’aereo a capo dell’Aeroservice, società specializzata nell’organizzazione di voli executive. «I voli dal Nord Italia sono soprattutto di uomini d’affari o di personaggi dello spettacolo, come lo staff di Maria De Filippi che viene in Sardegna per i cast».

In volo

Acquistare un aereo è un’operazione antieconomica. Chi ha necessità di questi mezzi si rivolge a broker o società finanziarie specializzate nel settore. «L’aereo si paga se vola, altrimenti è un bagno di sangue», precisa Spina. «I costi fissi (manutenzione, assicurazione, piloti, specialisti) sono talmente elevati che non è pensabile tenerlo fermo». Come funzionano i voli privati? «L'aerotaxi è un servizio on demand, su misura, cucito addosso al cliente che vuole avere la certezza di andare da un aeroporto all’altro quando lo decide. Niente scioperi, distanziamenti o file». I passeggeri arrivano in zone riservate dell’aeroporto e nel giro di pochi minuti sono a bordo, pronti al decollo. E’ l’equipaggio che si adegua alle esigenze e non il contrario, come avviene nei voli di linea. «Un importante uomo d’affari ha fatto tardi a cena, ci ha chiamato, abbiamo modificato il piano di volo e siamo decollati quando è arrivato in aeroporto», afferma Spina. «In periodo Covid abbiamo organizzato voli per il Brasile di alcuni giocatori del Cagliari».

I costi

Noleggiare un aereo comporta una spesa importante. «Il costo si calcola a ora di volo», afferma il numero uno dell’Aeroservice. «Si parte dai 3.000 euro per un Citation B da 7/8 posti, per arrivare ai 10.000 euro per un Falcon da 15 posti o ai 15.000 euro per il Gulfstream che può ospitare oltre venti passeggeri in tutta comodità».

Gli aneddoti

In volo, è proprio il caso di dirlo, ne succedono di tutti i colori e non tutto si può raccontare. «Una nota attrice cagliaritana che viveva a Milano si è accorta sopra Bologna di aver dimenticato la borsetta a casa. Siamo dovuti tornare indietro», racconta Spina. I “vip” sono scaramantici e hanno riti “antisfortuna” singolari. «Cellino voleva partire solo con una società di Verona, con lo stesso Citation e lo stesso comandante. Non solo – conclude – nel caso ci fosse stato un secondo pilota che avrebbe portato iella, non saliva sull’aereo».

