Aeroporto, ora manca solo il bollino Enac 

L’Enac chiama, il Consorzio industriale risponde. Per riabilitare l’aeroporto chiuso dal 2011 l’Ente nazionale dell’aviazione civile ha trasmesso la lista dei lavori di manutenzione ad Aliarbatax. Il Consorzio, che della società è azionista unico, ha eseguito gli ordini in vista della riapertura con i crismi di aviazione generale. Ovvero traffico di aerei con capacità massima di 12 passeggeri. L’ente consortile ha effettuato una ricognizione della struttura sistemando le criticità. Fra queste è stata adeguata la recinzione lungo il perimetro con un check-updella videosorveglianza. Gli esperti hanno passato al vaglio anche il sistema antincendio adeguandolo all’utilizzo futuro dello scalo con l’aggiornamento di manichette, scure ed estintori. Ora il Consorzio trasmetterà all’Enac il report aggiornato nel rispetto delle richieste e dopodiché i tecnici dell’Enac saranno a Tortolì per un sopralluogo finale.

La situazione

Se Enac dovesse esprimere parere favorevole, lo scalo potrà riprendere vita già dalla prossima estate con voli di aviazione generale da effettuare tramite aerei con massimo 12 passeggeri a bordo. Nel caso di fumata bianca la struttura, almeno tecnicamente, avrà i connotati di aeroporto di terzo livello. La strategia di sviluppo della futura Zona economica speciale (ancora da costituire), sul cui tema si sono concentrati i primi seminari interattivi promossi dal Consorzio industriale, prevede la rivalutazione dell’attuale scalo che, nelle migliori aspettative, diventerà polo logistico per la Protezione civile, sede per il supporto all’attività aeroportuale, sede operativa dei Vigili del fuoco, della Forestale ma anche dell’elisoccorso Areus oltre che base operativa del Distretto aerospaziale sardo.

L’organigramma

Sono al vaglio di Aliarbatax alcuni nomi per la nomina del responsabile tecnico dell’aeroporto. Un nome sarebbe già stato individuato: si tratterebbe di un professionista del settore aeronautico che, insieme a un gruppo di esperti, si sta occupando delle attività necessarie a mettere a punto lo scalo, negli ultimi anni più volte violato dai vandali. «In più dipendenti del Consorzio stanno frequentando i corsi antincendio per conseguire le relative qualifiche. Quest’estate l’aeroporto sarà operativo», conferma Franco Ammendola, 70 anni, commissario dell’ente di governo di Baccasara.

Sulla riapertura è fiducioso Michele Muggianu (39), segretario della Cisl Ogliastra. «Guardiamo con favore a tutte le iniziative che contribuiscono alla riapertura dello scalo di Tortolì. Si tratta di una infrastruttura fondamentale per lo sviluppo del territorio e il suo utilizzo duale, in chiave turistica e di ricerca legata all’aerospazio, sono importanti. Auspichiamo che si possa ripartire già da questa estate con le prime attività».

