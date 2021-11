Aeroporto, ecco il listino prezzi 

La gestione di ciascun esercizio ora ha un costo: 200 mila euro. Che moltiplicato per otto annualità raggiunge 1,6 milioni di euro. Su per giù è questo il conto da pagare per gestire l’aeroporto di Tortolì. Aliparma, che dopo l’acquisizione da parte dell’imprenditore veneto Giancarlo Insinna ha variato il proprio modello di business destinato ad avere un respiro più internazionale, con la transizione supportata da vari investitori, imprenditori e banche, ha messo gli occhi sull’aeroporto di Tortolì e gettato le basi di una trattativa. Che comunque, come precisa il presidente del Consorzio industriale, Franco Ammendola, 70 anni, «deve passare necessariamente da una gara pubblica».

I contatti tra l’ente di governo di Baccasara e il vettore privato Aliparma, che di recente ha cambiato nome ed è diventato Uppersky, sono iniziati in occasione della visita a Tortolì del segretario generale della Lega musulmana mondiale in Italia, Abdul Aziz Sarhan. Incontro istituzionale in cui si è parlato dello sviluppo turistico ed economico dell’Ogliastra alla presenza, fra gli altri, dell’assessore regionale ai Trasporti, Giorgio Todde, e del sindaco di Tortolì, Massimo Cannas.

Se Aliparma vuole la gestione dell’aeroporto di Tortolì deve versare un canone anticipato di 1,6 milioni di euro. La durata dell’accordo sarebbe di otto anni. Vero è che comunque l’affidamento deve passare attraverso una gara a evidenza pubblicata gestita dal Consorzio industriale, proprietario dello scalo, che negli ultimi mesi ha ricevuto più di una manifestazione di interesse rispetto all’infrastruttura chiusa da oltre dieci anni.

L’ipotesi

L’attesa

Ma innanzitutto prima è necessario ottenere il nulla osta Enac all’aviazione generale. La procedura è in corso e il Consorzio deve prima sigillare il plico di certificazioni da trasmettere all’Ente nazionale per l’aviazione. «Siamo in attesa dei rilievi affidati all’Università di Cagliari che dovrà certificare la tenuta della pista. Negli ultimi giorni - dice Ammendola - la procedura è stata rallentata dal maltempo. Quindi lo trasmetteremo all’Enac per le valutazioni finale. Nel frattempo siamo al lavoro per le autorizzazioni sull’aviazione civile».

