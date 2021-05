Aeroporto di Elmas, il Tar cancella i parcheggi low cost 

È legittima la procedura d’esproprio dei terreni attorno all’aeroporto di Elmas per consentire l’ampliamento dello scalo internazionale con la costruzione della nuova torre di controllo, per il rinnovo delle piste e delle aree per le partenze e gli arrivi, la creazione di nuovi parcheggi, hanger per gli aerei, spazio per l’aviazione civile e locali per i servizi accessori. Lo hanno ribadito i giudici del Tar Sardegna bocciando il ricorso presentato dall’Autorimessa Italia srl, la società da da mezzo secolo gestisce un grande parcheggio ai margini dell’aeroporto.

La sentenza

Sembra destinata a far discutere la sentenza depositata dal collegio della seconda prima del Tribunale amministrativo presieduta dal giudice Dante D’Alessio, con a latere Gianluca Rovelli e Tito Aru che ha materialmente redatto le quasi 40 pagine di motivazioni. A presentare ricorso contro l’esproprio di quell’area adibita ad autorimessa erano stati gli avvocati Marcello Vignolo e Massimo Massa, mentre per la Sogaer - la società che gestisce l’aeroporto – si è costituita la legale Matilde Mura. Presente in udienza anche l’Avvocatura di Stato per conto dell’Ente Nazionale per l'Aviazione Civile (Enac), oltre che per i ministeri dell’Ambiente, delle Infrastrutture e dei Trasporti. Il privato contestava che la Sogaer volesse espropriare i terreni per realizzare dei parcheggi e non la nuova torre di controllo, ma anche che non fosse sufficiente la valutazione di impatto ambientale (Via) bensì servisse la valutazione ambientale strategica (Vas), vista la tipologia e la dimensione dell’intervento. Contestato anche il fatto che i privati (una cinquantina di proprietari, anche se solo due hanno fatto ricorso) non fossero stati coinvolti nel procedimento. Di diverso avviso la Sogaer che ha ribadito l’intenzione di realizzare in quel terreno la nuova torre di controllo, ma anche che l’informazione sul procedimento è stata chiara, visto che da anni veniva sistematicamente pubblicato nei principali quotidiani. Alla fine il Tar ha dato ragione alla società di gestione dell’aeroporto e agli enti per la sicurezza del volo.

Il piano strategico

L’intenzione della Sogaer è dunque quella di realizzare la nuova torre di controllo e un radar nei terreni di due storiche autorimesse private che offrono ai clienti tariffe giornaliere di sosta a 6 euro (tra le più economiche della zona). Per farlo aveva emanato il decreto di esproprio per pubblica utilità, mettendo sul piatto oltre 800 mila euro per pagare le aree. Procedura che non aveva convinto i titolari delle autorimesse, Francesco Orrù e gli eredi di Alfonso De Muro (Alessandro e Claudia), che avevano presentato il ricorso al Tar. A 88 anni, Francesco Orrù, titolare di Autorimessa Italia, era stato il primo ad aprire un parcheggio con 500 posti oltre mezzo secolo fa. «Sono arrivato 16 anni prima di Sogaer», aveva detto, annunciando battaglia, «Proponiamo agli utenti tariffe oneste: non è giusto che i passeggeri dello scalo di Elmas siano costretti a pagare le cifre imposte dalla Sogaer. Tariffe che hanno un senso in aeroporti come Olbia, frequentato dai vip». La società di gestione dello scalo offriva 400 mila euro, ma il parcheggio ne varrebbe molti di più. Ora i giudici hanno dato il via libera all’esproprio, ma nella sentenza – che potrebbe essere impugnata al Consiglio di Stato – non c’è traccia di quanto dovrà essere riconosciuto d’indennizzo all’attività, materia di competenza della Corte d’Appello.

Potrebbe costare circa 23 milioni di euro la nuova torre di controllo che permetterà di far decollare e atterrare gli aerei nelle piste dello scalo internazionale di Elmas anche in condizioni di nebbia. Da anni, infatti, in caso di scarsa visibilità lo scalo civile si appoggia al radar della base militare di Decimomannu che, però, non è sufficiente. Per realizzare la nuova torre è stato concesso un finanziamento ministeriale da 16 milioni di euro, mentre altri 5 potrebbero arrivare da Enav e due li metterebbe la Sogaer. Un investimento che potrebbe così scongiurare il blocco dei voli in caso di nebbia con il ripiego su altri scali. (fr.pi.)