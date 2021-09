Aerei e traghetti: la burocrazia ferma la continuità   

Annunci e rassicurazioni in grande quantità, ma per ora la continuità territoriale resta zoppa. Nessuna aggiudicazione ufficiale della tratta Cagliari-Civitavecchia, mentre sul fronte dei collegamenti aerei il bando d’emergenza per affidare i voli verso Fiumicino e Linate non è ancora stato pubblicato dalla Regione. E prima che entrambe procedure arrivino al termine, e dunque si possano comprare i biglietti, serviranno diversi giorni.

I passi

L’associazione temporanea di imprese costituita da Grendi e Sardinia Ferries ha presentato una manifestazione d’interesse per gestire la tratta marittima. Potrebbe essere l’unica proposta giunta al ministero dei Trasporti. Il ministro Enrico Giovannini ha spiegato che è stata «selezionata un’offerta», senza aggiungere altri particolari. Ma fino a ieri sera non era arrivata nessuna comunicazione ufficiale alle compagnie. Se ci fossero in piedi altre offerte, i tempi si allungherebbero: in questo caso il ministero non potrebbe affidare direttamente la rotta ma dovrebbe convocare un tavolo di comparazione. Nel caso invece ci sia una “aggiudicazione” immediata al ticket Grendi-Sardinia Ferries, le compagnie avranno necessità di qualche giorno per organizzare il collegamento: bisogna allestire e trasferire la nave e mettere in vendita i biglietti sul web.

La selezione

Anche la proroga della continuità aerea, annunciata dal ministero, non avrà effetti immediati. La Regione deve selezionare la compagnia che sostituirà Alitalia. In pista dovrebbe esserci Ita, ma non è escluso che ci siano anche altri partecipanti. La procedura d’emergenza non è ancora stata avviata: nelle prossime ore probabilmente verrà pubblicata sul sito istituzionale. Saranno però necessari diversi giorni prima di poter acquistare i biglietti per i voli successivi al 14 ottobre. In un procedimento identico, a marzo 2020 (quando Alitalia subentrò ad Air Italy a Olbia), tra pubblicazione e affidamento trascorsero otto giorni. E altri due per l’aggiornamento dei sistemi di prenotazione della compagnia. Insomma: nella migliore delle ipotesi la partita si chiuderà negli ultimi giorni del mese. Non a caso la politica sarda ha accolto con favore le parole del ministro, ma non si è spellata le mani per applaudire. Anzi. Il senatore di Forza Italia Emilio Floris definisce «molto tardive» le rassicurazioni di Giovannini sul tema della continuità. «Siamo oltre il limite massimo, siamo molto oltre la zona Cesarini, e non abbiamo più tempo da perdere perché ormai sono molti i mesi che in Sardegna attendiamo qualcosa di concreto».