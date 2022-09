Aerei, dal boom estivo al deserto 

Dal boom estivo al deserto invernale: non sono ancora finiti i cori di entusiasmo per i numeri record della stagione della rinascita all’aeroporto Costa Smeralda che uno sguardo agli operativi autunnali delle compagnie fa abbassare di colpo la temperatura. Delle 69 rotte, dopo il ponte dei Santi, ne resteranno appena una manciata, comprese le due di continuità territoriale, ma molti collegamenti sono interrotti già dai primi giorni di ottobre. E sul fronte continuità, oltre alle incertezze sul futuro, c’è una sgradita novità: il primo volo per Milano-Linate partirà alle 9 del mattino obbligando al pernottamento chi deve recarsi nel capoluogo lombardo per motivi di lavoro o salute.

Cosa resta

Sul fronte nazionale, Volotea manterrà per la stagione invernale Bologna, Torino, Verona e Venezia per due volte alla settimana, Easy Jet Milano Malpensa e Torino. Ma è sui voli internazionali, dal punto di vista turistico il piatto forte del Costa Smeralda, che arriva la doccia fredda. Dal 3 novembre, stando ai siti delle compagnie, Olbia non sarà più raggiungibile con voli diretti dall’estero. Si fermano ai primi di novembre i voli Easy Jet da Londra, Parigi, Amsterdam e Berlino (le prime tre erano annuali in epoca pre Covid), molto prima i collegamenti con la Francia di Volotea, per Barcellona Vueling rimanda a giugno 2023, per la Germania, mercato storico per la Gallura, Eurowing si ferma a fine ottobre.

Le reazioni

Elisabetta Manca, della segreteria regionale Uiltrasporti Sardegna ha denunciato i disagi legati al collegamento dimezzato, e in orario disagevole, per Milano. Ma non solo: «Neanche il tempo di festeggiare i numeri record raggiunti dallo scalo Costa Smeralda – scrive – e subito tornano i vecchi e soliti problemi legati ad una continuità territoriale insoddisfacente e all'assenza totale di collegamenti verso le capitali europee». Il problema, sostiene Paolo manca, presidente regionale di Federalberghi, è strutturale. «Non siamo attrezzati per andare oltre la summer season», spiega: «Prima della pandemia sono stati fatti dei tentativi ma ci deve essere un’offerta alle spalle e soprattutto continuità. Il volo da Amsterdam o da Londra o Parigi non può essere l’exploit di un anno ma perché funzioni dal punto di vista turistico deve esserci nel tempo. Ora purtroppo siamo nuovamente all’anno zero e bisogna ricominciare».