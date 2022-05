Adriatico, muore marinaio di Tortolì 

C’è un marinaio di Tortolì tra le cinque vittime dell’affondamento di un rimorchiatore avvenuto a 50 miglia dalla costa di Bari. Si tratta di Andrea Loi, 58 anni, da tempo trapiantato nella Penisola. Aveva lasciato la sua cittadina in giovane età per questioni di lavoro. Si era stabilito ad Ancona, poi il trasferimento a Bari dove abitava con la famiglia. Non aveva mai spezzato il legame con la sua Tortolì, dove non mancava di rientrare per brevi periodi di ferie. Come avvenuto anche la scorsa estate, quando aveva trascorso qualche giorno con familiari e vecchi amici. Alcuni parenti sono partiti ieri alla volta della Puglia.

La tragedia

È di cinque morti e un superstite il bilancio dell’affondamento del rimorchiatore avvenuto martedì a 50 miglia dalla costa di Bari, in acque internazionali. Il comandante, 63enne siciliano è l’unico sopravvissuto ed è attualmente ricoverato in ospedale. Gli altri cinque componenti dell’equipaggio, oltre ad Andrea Loi, un pugliese, due marchigiani e un tunisino, sono stati individuati in mare dopo ore di ricerche e quattro recuperati. I loro corpi sono stati trasportati da una motovedetta della Guardia costiera a Bari.

Le indagini

Ieri sera al porto pugliese è arrivato anche il pontone che era agganciato al rimorchiatore. Il mezzo affondato, partito da Ancona e diretto in Albania, stava trainando il pontone che a Durazzo doveva essere impiegato per lavori marittimi. Dopo l’affondamento, un altro rimorchiatore che era in zona ha recuperato il pontone alla deriva. Gli 11 a bordo sono in buone condizioni e sono, oltre al comandante superstite, gli unici testimoni oculari del naufragio. Non avrebbero avuto neanche il tempo di dare l'allarme i componenti dell'equipaggio del rimorchiatore. L’allarme sull’affondamento è arrivato intorno alle 21 di martedì dal pontone rimorchiato. Sulle cause dell’affondamento, ha spiegato l’ammiraglio Vincenzo Leone, comandante regionale della Guardia costiera, «speriamo di avere qualche elemento in più nel momento in cui riusciremo ad ascoltare con maggiore serenità il comandante che al momento è l’unico sopravvissuto». Anche le 11 persone a bordo del pontone sono state ascoltate dal magistrato inquirente di Bari.