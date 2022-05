Adolescenti stressati dopo la pandemia, la crisi delle famiglie 

In cattedra Lorenzo Braina, pedagogista e direttore del Crea, il centro per la creatività educativa. Una sorta di guru per genitori e insegnanti, scelto dall’amministrazione quartese per il primo ciclo di incontri dedicati all’educazione degli adolescenti. Primo corso mercoledì sera, con un focus sulla comunicazione fra genitori e figli, prossime tappe il 25 maggio - con il tema della metamorfosi nell’adolescenza - e il 9 giugno dedicato all’adolescenza fra usi, abusi e dipendenza.

Lo conferma il boom di iscrizioni al “Progetto adolescenza”, il corso gratuito rivolto a educatori, genitori, insegnanti e operatori di comunità, organizzato dall’assessorato alle Politiche sociali e generazionali, in collaborazione con la cooperativa Laurus: 250 adesioni al primo appuntamento di mercoledì sera, tanto da costringere il Comune a trovare una nuova sede - il teatro della basilica di Sant’Elena - per poter ospitare tutti i partecipanti. «Questo fa capire quanto sia un’esigenza che riguarda tante famiglie in affanno», commenta l’assessore alle Politiche sociali Marco Camboni che annuncia altre iniziative che tendono la mano a mamme e papà in difficoltà: «Necessario aiutare i tanti adolescenti, ma anche le loro famiglie».

Tante mamme, alcuni papà, e diversi docenti, tutti alle prese con figli e alunni adolescenti alle prese con i disagi del post Covid. Fra ansie, paure, e quella voglia di libertà dopo due anni di chiusure e restrizioni.

Allarme disagio

Gli esperti

Un corso di formazione - gratuito e inserito all’interno del servizio socio educativo territoriale - apprezzato dai tanti partecipanti. La maggior parte mamme - pochi i papà - pronte a mettersi in discussione nella fase educativa più difficile dei propri figli.

Le mamme

Ancora più in salita dopo la pandemia. «I bambini e i ragazzi hanno praticamente smesso di vivere per due anni, adesso la loro esigenza è quella di uscire e recuperare quel divertimento con i coetanei che è mancato per troppo tempo», ammette Marcella Marini, alle prese con due figli adolescenti.

Perché non sono bastate le partite a calcio in cortile tra fratelli e con mamma e papà per mesi, i campeggi in garage, i video tutorial per preparare pane e torte. «Ora vogliono la libertà di uscire da soli, in piazza e nei centri commerciali, e noi ci troviamo a gestire qualcosa di troppo grande senza poter andare per gradi», racconta la giovane madre.

Problemi affrontati durante il corso con il pedagogista Braina: «Un supporto che a me è servito tanto», dice mamma Marcella, «ci ha spiegato come sia importante confrontarsi con i figli, controllarli senza limitare la giusta libertà e senza scavare nei loro segreti, insomma trovare il giusto equilibrio nell’educazione di ogni giorno».

Fra i presenti anche Antonella Piras, mamma lavoratrice con un figlio 11enne: «Questa è la fase più delicata, la crescita, i cambi di umore e una serie di novità che ci portano a chiederci se l’approccio e il metodo educativo è quello giusto».

L’assessore

Dubbi e ansie amplificati con il Covid. «In altri tempi probabilmente non avremmo avuto tutte queste adesioni», sottolinea l’assessore Camboni, «il progetto è stato studiato e cucito in base ai bisogni della comunità. Con questo servizi cerchiamo di dare risposte in termini formativi, creando finalmente un filo diretto con i cittadini».

