Adesso vi leggiamo cinque belle storie 

Da oggi i libri si ascoltano grazie a L’Unione Sarda. Sì, perché la Biblioteca dell’identità si arricchisce con una importante novità: cinque audiolibri, cinque romanzi di successo letti da narratori di eccellenza. E la letteratura diventa parola viva, parlata, recitata, da sentire con il proprio smartphone ovunque: al mare o mentre si fa sport, a casa, in coda al supermercato o sui mezzi pubblici. Ogni occasione è perfetta per stare in compagnia dei classici proposti in edicola da sabato 4 giugno, con il primo quotidiano della Sardegna.

Da oggi i libri si ascoltano grazie a L’Unione Sarda. Sì, perché la Biblioteca dell’identità si arricchisce con una importante novità: cinque audiolibri, cinque romanzi di successo letti da narratori di eccellenza. E la letteratura diventa parola viva, parlata, recitata, da sentire con il proprio smartphone ovunque: al mare o mentre si fa sport, a casa, in coda al supermercato o sui mezzi pubblici. Ogni occasione è perfetta per stare in compagnia dei classici proposti in edicola da sabato 4 giugno, con il primo quotidiano della Sardegna.

Come fare?

Facilissimo: è sufficiente scaricare la app “Emons audiolibri”, disponibile per dispositivi Apple e Android, registrarsi e seguire le istruzioni, inquadrare il QR-Code e iniziare ad ascoltare. Ciascun audiolibro sarà disponibile a 4,50 euro più il prezzo del giornale. Il primo audiolibro, da sabato 4 giugno, è “Un anno sull’altipiano” di Emilio Lussu e letto da Daniele Monachella; da sabato 11 tocca a “Mal di pietre” firmato da Milena Agus e letto da Margherita Buy. Dal 18 giugno Salvatore Niffoi interpreta il suo “Pantumas”; si prosegue da sabato 25 con “Accabadora” di e con Michela Murgia. Infine, il 2 luglio, l’opera “Buongiorno SarDegna” di Sergio Zuncheddu, letta da Ambra Pintore, completerà le cinque uscite della Biblioteca dell’identità de L’Unione Sarda.

La scelta

«L’audiolibro è un prodotto molto amato dal pubblico dei lettori», spiega Lia Serreli, direttore generale del Gruppo Unione Sarda, «e il nostro quotidiano intende proporre alcuni dei più autorevoli autori sardi. Ciò si sposa perfettamente con l’impegno nel settore del digitale». Quale sia la forza dell’audiolibro è chiara: «Si può scoprire un libro», va avanti Lia Serreli, «mentre si fanno anche altre attività. Ha una fruizione molto dinamica, anche grazie alla voce narrante che aggiunge emozioni e pathos a dei testi già bellissimi. Insomma, è parte integrante del progetto legato alla Biblioteca dell’identità: promuovere e far conoscere la Sardegna».

La sfida

Tratto comune per i cinque titoli proposti, oltre la Sardegna, è la qualità della scrittura e dei contenuti proposti. «È una nuova sfida entusiasmante», è il ragionamento del direttore editoriale de L’Unione Sarda, Lorenzo Paolini, «perché ci permetterà di confrontarci con le nuove tecnologie che oggi ci affiancano nella vita quotidiana. Si tratta di uno sforzo teso a sostenere la nostra identità. È un po’ come entrare in un nuovo paese delle meraviglie. E ritengo che la prima meraviglia siano i cinque titoli proposti: ciascuno con una propria forza e potenza evocativa». Non è necessario essere “nativi digitali” per entrare in questo mondo: «È un esperimento avvincente. L’Unione Sarda vuole stare a passo coi tempi e arricchire l’offerta per i propri lettori. Abbiamo semplificato al massimo i passaggi», conclude Paolini, «e la brochure informativa disponibile con il quotidiano spiega nel dettaglio come e cosa fare».

I titoli

“Un anno sull’altipiano” di Emilio Lussu, letto da Daniele Monachella (da sabato 4 giugno) narra il dramma della Prima guerra. “Mal di pietre” di Milena Agus letto da Margherita Buy (da sabato 11) è una storia in cui amore e sentimento si intrecciano in maniera indissolubile “Pantumas” di Salvatore Niffoi (da sabato 18) è un romanzo intenso, in cui l’amore sovrasta ogni altro aspetto. “Accabadora” di Michela Murgia (da sabato 25), affonda le sue radici nella Sardegna più profonda. “Buongiorno SarDegna” di Sergio Zuncheddu, letto da Ambra Pintore (da sabato 2 luglio): passato, presente e futuro di un’Isola dalle mille risorse, spesso depauperate o mal utilizzate. Sergio Zuncheddu racconta le vicende della Sardegna con arguzia e capacità narrativa. Buon ascolto.

RIPRODUZIONE RISERVATA

© Riproduzione riservata