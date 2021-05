Adesso si sogna il saluto il 25 

Nella piccola chiesa di Stampace da oggi iniziano i “novenari” in onore di Sant’Efisio, appena tornato da Nora. Il voto è stato sciolto «anche quest’anno, e così sarà per sempre» ha scandito, la voce rotta dalla commozione, il presidente Giancarlo Sanna, al termine delle sei ore del viaggio “fuori porta”.

Fino al 25 maggio la chiesa del Martire d’Elia resterà aperta dalle 10 alle 18 per favorire il silenzioso pellegrinaggio dei tanti devoti che, almeno per qualche istante (e con tutte le precauzioni imposte dalle norme anti Covid), potranno rivolgere al protettore di Cagliari una preghiera o una richiesta di grazia.

Chiusura con processione?

La speranza di confratelli e consorelle è che, alla data della chiusura del mese efisiano la Sardegna sia ritornata in zona bianca e si possa così procedere alla suggestiva, breve processione con la statua del Santo che passa per le strade del quartiere, quelle attorno alla chiesa, e così chiudere in bellezza questa edizione numero 365. «Sarebbe un altro bel segnale», è il pensiero di un membro della Guardiania «che ci avvicinerebbe all’anno prossimo con un Sant’Efisio finalmente ritornato alla normalità».

Pellegrinaggio lento

Intanto va in archivio la seconda edizione dello scioglimento del Voto senza cocchio, la terza senza la processione a mare sulla spiaggia di Nora. Un “trasporto tecnico”, quest’anno affidato a un camioncino dell’Esercito che nel viaggio d’andata è durato due ore anche a causa del forte vento che metteva a rischio la sicurezza della leggera teca in vetro nella quale era custodito il simulacro del Santo. Partito alle 10,45 dalla piazzetta di Stampace - al termine della Messa dell’Alternos delle 9,30 - il Santo è arrivato a Nora intorno alle 13, quindi è seguito il Pontificale dell’arcivescovo di Cagliari e, al termine, la ripartenza per Cagliari.

Sono trascorse quasi sei ore quando, dopo la Benedizione eucaristica, viene certificato l’avvenuto scioglimento del voto con la tradizione chiusura «Atrus annus mellus», da parte del presidente e il corale «Deus bollara» con il liberatorio canto dei goccius a squarciagola di confratelli e consorelle.

Tappe del cammino

Efisio per chilometri e chilometri ha viaggiato da solo, scortato dalle staffette di Polizia e Carabinieri, moderni miliziani e collaterali motorizzati. Lungo il cammino qualche segno della festa che vuole ritornare: arramadura e goccius a Su Loi, Sarroch e a Villa San Pietro, dove è stata addobbata a festa la grande “rotonda” all’ingresso del paese. Toccante il passaggio davanti allo stabilimento della Saras con il Santo “benedetto” da un potente getto d’acqua dalle autocisterne dei Vigili del Fuoco, salutato dalle sirene dei mezzi di soccorso e dall’immancabile striscione sul cavalcavia con il beneaugurante lancio di petali sul Santo.

“Arramadura” infinita

Dall’ingresso di Pula e fino alla chiesetta di Nora il Santo ha camminato su un ininterrotto tappeto di fiori ed essenze primaverili: è il saluto dei pulesi al loro Santo, scortato idealmente da un cordone di fedeli a bordo strada sino all’altare allestito davanti alla incantevole baia, luogo del martirio. Di prima mattina a Nora pioveva poi un vento deciso ha allontanato tutte le paure per una Messa organizzata all’aperto per oltre un centinaio di fedeli ospiti della comunità di Pula.

Il voto è sciolto

Al termine del Pontificale, presieduto da monsignor Baturi, il viaggio del ritorno, decisamente più veloce rispetto all’andata. Nella chiesa di Stampace la Benedizione eucaristica quindi il sigillo notarile, alla presenza dell’Alternos e del delegato del Capitolo Metropolitano, dell’avvenuto adempimento alla promessa per la 365ma volta, senza mai alcuna interruzione, nonostante tutto.

