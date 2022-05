Adesso si salvi chi può 

Si salvi chi può. A 180 minuti dal termine della Serie D, sono ben quattro le squadre sarde coinvolte nella lotta nella salvezza, racchiuse nelle ultime cinque posizioni del girone G. Una retrocessione (in ballo Lanusei, Carbonia e Latte Dolce) è praticamente certa. Se il campionato finisse oggi farebbero ritorno in Eccellenza Formia, Lanusei, Carbonia e Latte Dolce. Non si disputerebbero i playout. Questo perché gli spareggi salvezza non si giocheranno se il distacco tra le squadre classificate dal terzultimo al sestultimo posto non sia uguale o superiore a otto punti. Le ultime due retrocedono direttamente.

La situazione

La classifica attuale nella zona rossa è infatti “drammatica”: Cassino, Monterotondo e Atletico Uri 35, Insieme Formia e Lanusei 27, Carbonia 26 e Latte Dolce 24. Lanusei, Carbonia e Latte Dolce possono solo sperare nei playout ma, nella migliore delle ipotesi, solo due di queste potranno riuscirci. Il regolamento, inoltre, prevede che gli eventuali playout si giochino con gare di sola andata in casa della squadra meglio posizionata. In caso di parità dopo 120' si salva la squadra che ha raggiunto la miglior posizione nella stagione regolare. Ancora: se due o più squadre occuperanno il penultimo posto, e tre l’ultima posizione, saranno necessari gli spareggi (in campo neutro) per determinare le formazioni retrocesse o partecipanti ai playout. Mentre se due o più squadre saranno appaiate al tredicesimo posto sarà la classifica avulsa a determinare quelle che parteciperanno agli spareggi. È quindi chiaro che almeno una formazione sarda saluterà la categoria. La speranza è che le altre tre mantengano la categoria. Il Carbonia grazie al successo con la Vis Artena ha ritrovato l’entusiasmo per affrontare un finale infuocato. «Vista la classifica», dice il presidente del Carbonia, Stefano Canu, «dobbiamo cercare di vincere le ultime due partite e sperare che una delle formazioni a quota 35 non faccia altrettanto. Così si potranno raggiungere i playout. In generale», prosegue, «la speranza è quella che retrocedano meno formazioni sarde possibile. Questo è un campionato molto equilibrato e di alto livello. Le isolane coinvolte in questa bagarre è palese che hanno un budget nettamente inferiore a laziali e campane. Noi abbiamo iniziato con una rosa con età media di 19 anni. Stavamo rischiando di non iscriverci. Nel 2021 abbiamo ottenuto 7 punti, nel 2022 ben 20. A dicembre, con non pochi sacrifici, ci siamo rinforzati. Proveremo», conclude, «a mantenere la categoria». Il Lanusei, reduce dal 7-2 con la Cynthia è in silenzio stampa. Sta sicuramente meglio l’Uri. La squadra di Massimiliano Paba è l’unica delle quattro sorelle che può puntare alla salvezza diretta. L’impresa con l’Ostia Mare ha caricato i giallorossi. «La prestazione di mercoledì è stata grandiosa», dice Paba. «I ragazzi ci hanno messo cuore, attaccamento e dedizione per andare a cercare un risultato importantissimo in chiave salvezza». La volata finale? «La squadra è viva e ci crede. Siamo pronti a giocarci tutto».

Le partite

Le ultime giornate si disputeranno in tre giorni. Domenica la 33ª giornata e mercoledì prossimo la 34ª. Il calendario propone per il Latte Dolce la sfida interna contro la Nuova Florida, seconda forza del torneo e, poi, la trasferta al “Pirina” con l’Arzachena. Per il Lanusei l’incontro casalingo contro l’Ostia Mare, che non dovrebbe avere grosse motivazioni, e lo scontro col Cassino (domenica affronta il già promosso Giugliano). Per l’Uri in programma i derby con Arzachena, in casa, e Torres, lontano da casa. Per il Carbonia incontro esterno con l’Aprilia e gara casalinga col Gladiator.