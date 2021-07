Adesso il Carbonia  rischia grosso: iscrizione incerta 

“

Resta valido il nullaosta rilasciato tempo fa

Valerio

Piria

Carbonia. David Suazo resta, come lui stesso gradirebbe, alla guida del Carbonia? Ma, soprattutto, i minerari si iscriveranno al prossimo campionato di serie D dopo che nell’ultimo si sono affermati come squadra rivelazione? Quesito, quest’ultimo, il cui responso è atteso con ansia da un’intera città (ma pure da un intero territorio) perché a un mese dalla fine del torneo è riesplosa con prepotenza la questione stadio, da cui i biancoblù sono stati estromessi in novembre per vecchi debiti che il club si dichiara pronto a pagare.

Conto alla rovescia

Da oggi in poi saranno ore febbrili. I minuti, come in una vera gara che rischia di arrivare ai rigori, sono contati perché il contenzioso per lo Zoboli sta di nuovo vivendo di alti e bassi che non garantisco certezze, neppure sulla conferma di Suazo che a sei giornate dal termine era subentrato (egregiamente) a Marco Mariotti. Il club guidato da Stefano Canu gioca su mille fronti. Vanno avanti le trattative con tre gruppi imprenditoriali (uno di Carbonia, due del territorio) pronti a integrare la società, «consapevoli però che i gruppi - sottolinea Canu - non si espongono se non si risolve la questione stadio perché è impensabile un altro anno in giro per mezzo Sulcis». Quindi occorre avviare la campagna acquisti (alcuni giocatori come Bagaglini e Stivaletta si sono già trasferiti altrove e altri ricevono offerte allettanti) e capire la posizione di Suazo che alla fine dello scorso torneo ha detto in modo chiaro che resterebbe in biancoblù.

Lo stadio

Infine, c’è la partita contorta delle fideiussioni che il Comune chiede al club per concedere lo stadio. Il Carbonia ha presentato un preliminare che il Comune - fuori tempo massimo - ha rigettato concedendo però venerdì sera la riapertura dei termini per altri trenta giorni: «Buona notizia solo in apparenza - contesta il presidente - perché se non cambia il regolamento comunale sui piani di rientro nessuna banca o compagnia assicurativa potrà mai produrre la polizza e senza polizza fra un mese saremo di nuovo senza stadio: occorre convocare un tavolo urgente per trovare una soluzione e solo allora spenderemo 50 mila euro per iscrivere la squadra». Invece l’assessore allo Sport Valerio Piria ritiene che «resta valido il nullaosta rilasciato tempo fa e subordinato alla soluzione della questione debiti e la nuova proroga permetterà alla società di iscriversi». Posizioni, insomma, distanti anni luce.

Futuro incerto

Un rebus quasi impossibile da risolvere: se pure venisse risolto (e in società entrassero nuovi imprenditori) la società dovrebbe in fretta a furia trovare un nuovo tecnico (o confermare Suazo), condurre la campagna acquisti con un altro ds dato che Andrea Colombino si è dimesso il 30 giugno per mancanza di certezze. I minerari rischiano seriamente di vanificare quanto di buono hanno fatto la scorsa stagione, arrivando ottavi e sperando sino a maggio di giocarsi un posticino negli spareggi promozione. La verità è che il suo campionato “estivo” il Carbonia lo gioca fra oggi e giovedì, termine per le iscrizioni: «Ora anche i minuti saranno fondamentali», conclude Canu.

