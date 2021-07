Adesca un ragazzino, 39enne in cella 

Una indagine avviata tra il 2016 e il 2017 è sfociata ora nell’arresto del presunto protagonista, un quartese di 39 anni che scambiava foto intime e filmati attraverso un applicazioni di messaggistica – sullo smartphone - con un minore. L’uomo era riuscito ad allacciare contatti telefonici col ragazzino (pare un 14enne), carpendone la fiducia fino a riuscire a farsi consegnare foto per poi intraprendere una fitta serie di contatti attraverso social network e videochiamate.

Così, alle iniziali attività di adescamento, erano seguiti “reati a sfondo sessuale”. Una situazione terribile andata avanti purtroppo per un bel po’ di tempo, sino ad una denuncia arrivata ai carabinieri.

L’inchiesta

Le indagini erano state avviate dalla Procura della Repubblica di Pavia, di concerto con i carabinieri del Nucleo operativo radiomobile della Compagnia di Quartu Sant’Elena. Una inchiesta certosina, delicata, portata avanti con grande discrezione. Tanto da passare del tutto inosservata. Ma alla fine l’inchiesta ha portato sin da subito all’individuazione e all’identificazione del presunto responsabile dell’odiosa vicenda. L’indagato è finito nel mirino degli inquirenti con accertamenti, perquisizioni e sequestro di cellulari e altri strumenti elettronici. Tutta roba catalogata come corpo del reato, con evidenti tracce dei contatti virtuali che il 39enne di Quartu aveva avuto con la giovanissima vittima. Il procedimento così avviato ha avuto un momento importante in una prima sentenza di condanna emessa dalla stessa autorità giudiziaria di Pavia, nel mese di febbraio di quest’anno, e divenuta definitiva in questi giorni. Ventidue mesi da scontare in carcere.

A Uta

Da qui l’ordine di arresto finito sul tavolo del maggiore Valerio Cadeddu, comandante della Compagnia cittadina e del capitano Gianni Russo, comandante del Nucleo operativo. Rintracciato subito dopo, l’uomo è stato accompagnato in caserma dove gli è stato notificato il provvedimento della Procura. Successivamente, è stato trasferito al carcere di Uta. Dovrà scontare una condanna di un anno e dieci mesi di reclusione. È questo uno dei tanti episodi di violenza che sempre più spesso si verificano in tutta Italia. Un fenomeno per fortuna che a Quartu ha una casistica molto contenuta. Un tema che è stato spesso portato nelle scuole con seminari da parte dei carabinieri, della Polizia e dei servizi sociali. Incontri periodici che si ripetono tra le scolaresche, ormai da anni.

