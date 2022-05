Addio strisce blu dal primo giugno 

Conto alla rovescia per dire addio, per ora in fase sperimentale, alle strisce blu. L’appalto, prorogato sei mesi fa dalla giunta Morittu, scade il 31 maggio e non ci sono altri margini di rinnovo. Dunque dal primo giugno addio caffè bevuto tutto d’un fiato per arrivare alla macchina prima della scadenza del ticket e addio fuga dal mercato civico e dai camerini dei negozi per non rischiare la multa: liberi tutti sino a nuove decisioni.

Lo stop

La conferma di quella che è una sorta di sperimentazione, in attesa della rimodulazione del servizio promessa in campagna elettorale dall’attuale maggioranza, è stata data informalmente ieri dal sindaco Pietro Morittu alle quattro vigil park che hanno chiesto un incontro per parlare del loro futuro che, salvo cambiamenti dell’ultima ora, si chiama “disoccupazione” quasi certa: «Al momento ho spiegato loro che sono allo studio varie soluzioni, anche in collaborazione con l’Università di Cagliari, per ripensare l’intero centro città in modo da renderlo più attrattivo e far così ripartire un’economia allo stallo che ha reso problematica anche la formulazione del nuovo appalto – spiega il sindaco – si continuerà a studiare una rimodulazione che consenta il ricambio dei parcheggi e che allo stesso tempo dia ossigeno alle attività commerciali del centro; nel frattempo questo stop sarà una sorta di sperimentazione per comprendere bene se, come e quanto i parcheggi blu influiscano sulla crisi in centro. Qualora si dovesse riaffidare il servizio a un’altra impresa, si chiederà di tener conto dell’esperienza di chi in questi anni ha lavorato come vigil park per un’eventuale nuova chiamata a lavoro. Una delle ipotesi potrebbe essere quella del servizio a pagamento solo al mattino e la sera sosta libera come già avviene in altre zone dell’Isola: valuteremo ogni strada».

Soddisfazione

Intanto la notizia dell’imminente cambiamento, con i parchimetri da disattivare, fa sfregare le mani a chi da anni invoca la fine delle strisce blu: «L’ultima petizione organizzata – spiega Luciano La Mantia imprenditore la cui famiglia lavora in centro – ha avuto un’adesione massiccia: in pochi giorni più di quattrocento firme erano state raccolte e per lungo tempo altre persone hanno chiesto di firmare. Sappiamo bene che non si tratta dell’unica cura per i mali del centro, ma basta fare un giro tra piazza Rinascita e via Gramsci, contare le saracinesche chiuse, per capire che occorre fare tutti i tentativi possibili per salvare una piccola economia in crisi. A cinquecento metri dal centro il problema dei parcheggi a pagamento non esiste infatti e ci sono zone della città dove tanti piccoli negozi lavorano senza problemi senza contare la grande distribuzione».