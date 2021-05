«Addio stipendio, vivrò d’arte» 

Diciotto anni da elettricista e sei da manutentore nei villaggi turistici di Costa Rei. Un lavoro sicuro a cui Stefano Pani, 43 anni, ha deciso di rinunciare per inseguire un sogno, quello che aveva sin da bambino: vivere grazie ai quadri e ai murales, la sua unica vera passione. Una decisione sofferta: «Non è mai facile – spiega Pani – dire di no a uno stipendio sicuro. Ci pensavo da un paio d’anni ma rimandavo sempre. Stavolta mi sono deciso: pochi giorni fa ho aperto la partita Iva e ora cercherò di guadagnarmi la pagnotta dipingendo murales».

«Scelgo la libertà»

La svolta agli inizi dello scorso mese, grazie ad un murale commissionatogli dal Comune di Muravera. Un murale imponente all’ingresso del paese, visibile anche a centinaia di metri di distanza. «Ha conquistato tutti – dice l’artista – e mi sono arrivate diverse richieste per realizzarne di nuovi in altre parti della Sardegna. Per me, che amo quest’isola e le sue tradizioni, è una bellissima soddisfazione. Però a quel punto dovevo decidere cosa fare da grande. Ho scelto la libertà».

Il murale di Muravera è solo l’ultimo realizzato da Pani, originario di Orroli e oggi residente a San Vito (prima ancora è stato residente a Villaputzu e poi per sei anni a Muravera («ma io mi definisco sarrabese»). Al centro c’è un anziano seduto sull’uscio di casa: «È il simbolo della Sardegna. Il messaggio che ho voluto trasmettere è quello dell’ospitalità: l’anziano ti guarda ma con discrezione. Ti invita a visitare il luogo e a parlare con lui». Portarlo a termine non è stato semplice: «È difficoltoso riprodurre su una parete enorme una bozza disegnata su un foglio». A dare una mano a Stefano c’è la moglie Barbara Mattana (sanvitese): «Prende le misure, mi aiuta nelle pratiche burocratiche e soprattutto cura la mia immagine sui social e sul web. Un apporto fondamentale».

Vent’anni di attività

Tantissime le opere realizzate da Stefano Pani in oltre vent’anni di attività “da semplice appassionato”. Quadri, soprattutto, con al centro il tema della Sardegna, delle sue tradizioni e dei centenari. Diversi anche i premi collezionati: fra gli ultimi l’aquila d’argento a Palermo e il diploma d’autore alla biennale di Roma. Le sue opere sono spesso in viaggio da una parte all’altra del mondo. Nell’ultimo periodo si è concentrato in particolare sui murales: «Possono garantirmi un piccolo introito a differenza delle tele, belle ma solo per pochi». Le sue opere addobbano già le pareti di Silius, Gergei, Muravera e San Vito: «È emozionate – conclude – contribuire a rendere un luogo più bello. Dipingere è prima di tutto una passione: mi fa sentire libero. Una sensazione che non era possibile con un lavoro da dipendente, per quanto bello fosse quel lavoro».