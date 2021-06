Addio Rousseau, ma senza lacrime 

C’eravamo tanto amati. Che poi, così tanto forse no e, anzi, in qualche caso nemmeno amati. Adesso – dopo il divorzio – il nuovo coniuge c’è già o comunque è in dirittura d’arrivo e il passato è passato, quindi addio alla piattaforma Rousseau: certo, con malinconia ma le lacrime no, non ci sono a solcare i volti di parlamentari e consiglieri regionali del Movimento Cinquestelle, ora che sono forza di Governo e – proprio come il Paese, che peraltro hanno governato attraverso il “loro” premier Conte – devono affrontare la ripartenza. Fermo restando che per tutti, eletti e attivisti, il divorzio da Rousseau e il passaggio a una piattaforma solo tecnica ma nuova – proprio come dovrà esserlo il Movimento sotto la guida di Giuseppe Conte - è un piccolo pezzo di storia che se ne va. Il pezzo più grande era Gianroberto Casaleggio, padre e padrone di Rousseau, scomparso cinque anni fa e sostituito «non sempre degnamente» - dicono diversi pentastellati – dal figlio Davide. Trovato l’accordo economico tra Casaleggio junior e Beppe Grillo, che comprende il pagamento degli arretrati alla Casaleggio associati, ora si volta pagina. È la ripartenza M5s dentro la ripartenza del Paese.

Il facilitatore

«Più che sia finita, a dispiacermi è piuttosto come è finita tra noi e Rousseau: io stesso sono stato scelto sulla piattaforma, prima di essere eletto in Senato». Alberto Manca, 37 anni, di Nule, dipendente del Corpo forestale, deputato e facilitatore sardo del Movimento (quello che in un “altrove” politico chiamano segretario regionale), di questo addio non ne fa certamente un dramma: «Ora finalmente non siamo più bloccati, lo eravamo da troppo tempo: come facilitatore, ho bisogno per primo di strutture che funzionino. Le parole di Conte sul prossimo futuro mi confortano e dobbiamo prepararci alle Amministrative, formando i candidati. Sguardo ed energie sono rivolte al domani».

I parlamentari

La senatrice nuorese Elvira Evangelista, avvocata di 52 anni, è soddisfatta: «Alla fine si è trovato un accordo tra noi e Rousseau. L’amarezza c’è perché anch’io sono stata scelta alle parlamentarie, ma ora dobbiamo crescere e avere un leader rappresentativo. Con la nuova piattaforma potremo finalmente sceglierlo, in modo che possa trattare con forza con i partiti». Nardo Marino, deputato olbiese di 57 anni, giornalista – al caso, spesso piace l’ironia – della tv Cinquestelle, dopo il divorzio da Rousseau non fa drammi: «Finché la piattaforma è stata su certi binari, andava bene perché coinvolgeva tutti gli attivisti. Dopo il 2018, quando M5s è andato al Governo, non si poteva più accettare che esercitasse un ruolo di guida politica e lì è iniziata la contrapposizione. Questa telenovela è durata troppo», aggiunge Marino, «addio senza gioia e senza dolore. Fermo restando che una cosa era Gianroberto Casaleggio, ben altra è suo figlio Davide».

I consiglieri regionali

«In tutte le evoluzioni ci sono momenti come questo. Rousseau è stata fondamentale, ma ormai si era trasformata in un limite». Michele Ciusa, 33 anni, consulente per perizie bancarie, è capogruppo del Movimento in Consiglio regionale. «Non stiamo rinunciando alla democrazia partecipata, tutt’altro: stiamo solo cambiando il luogo in cui esercitarla. Certo, con Casaleggio associati sarebbe potuta finire meglio, ma si va avanti ugualmente». Nessuna tragedia nemmeno per Desirè Manca, sassarese di 55 anni, responsabile commerciale di un’azienda di servizi prima di essere consigliera regionale: «Sono molto fiduciosa in cosa farà Conte, non vedo l’ora che inizi: considerato che tanto bene ha fatto durante la pandemia, le premesse sono ottime». E per quanto riguarda Rousseau? «Mi dispiace, ma l’importante è che un accordo si sia trovato».

La reazione dell’ex

Espulsa dal gruppo parlamentare (ma non dal Movimento) perché non ha votato la fiducia a Mario Draghi, ora Emanuela Corda, pubblicitaria cagliaritana di 46 anni, deputata transitata a “L’Alternativa c’è”, guarda all’addio a Rousseau con distacco: «Niente è come prima, il Movimento non lo è: il vecchio gruppo dirigente non ha voluto dare spazio a uno nuovo, Conte è il coperchio di una pentola che ribolle. Non rinnego nulla, ma ora i Cinquestelle sono la copia sbiadita del Pd e la vicenda di Rousseau ne è la dimostrazione». Ieri era un altro giorno, e domani un altro ancora.

