Addio Peppino Balia  «l’espressione migliore dei socialisti sardi» 

«Era l’espressione migliore dei socialisti», dice con schiettezza l’ex presidente della Regione, Angelo Rojch. «Con Peppino perdiamo un grande politico, attaccatissimo al suo territorio. Se ne va una persona colta, che amava approfondire le cose. Per me è sempre stato l’uomo del dialogo: cercava di prendere il meglio anche da chi aveva intorno». Nuoro e l’intera Isola piangono Peppino Balia, l’ex presidente del gruppo della Federazione dei socialisti democratici in Consiglio regionale, nonché ex assessore all’Urbanistica nella terza Giunta guidata da Antonello Cabras. Si è spento ieri nel capoluogo barbaricino, dopo una lunga malattia, a 79 anni.

Uomo delle istituzioni

È il commento ricorrente, sinossi perfetta per tratteggiare un profilo politico di spessore. Sempre votato all’incontro, propositivo. Peppino Balia era un politico di razza. Nato nel 1942 a Mamoiada, non ha mai interrotto quel legame fortissimo con il suo paese d’origine, sebbene avesse deciso di risiedere nella vicina Nuoro. Laureato in Economia e commercio, è stato consigliere comunale e componente del comitato di gestione della Usl nuorese. Ma è soprattutto Cagliari, in Regione, il luogo dove Peppino Balia si è fatto largo e ha messo in mostra la sua stoffa, facendosi apprezzare al di là degli schieramenti. Assessore dal novembre 1992 al dicembre 1993, consigliere regionale. Per molti anni è stato pure capo di gabinetto dell’assessorato dell’Ambiente. «Era un uomo dal grande spessore umano e politico», dichiara il deputato Pietro Pittalis: «La politica sarda perde un esempio, un punto di riferimento. Sì, Peppino è stato un modello da seguire, metteva sempre un’enorme passione».

Cordoglio bipartisan

La notizia della scomparsa dell’esponente socialista ha generato grande commozione in tutta l’Isola. «La politica sarda perde un altro esponente di assoluto rilievo, un gentiluomo serio e preparato che con la sua esperienza e la sua lunga attività al servizio della Sardegna ha accompagnato momenti storici e politici importanti», afferma il governatore, Christian Solinas. «Nei suoi incarichi ha sempre mantenuto con competenza e serietà un profilo all’altezza delle sfide del momento. In lui vive il ricordo di una generazione di amministratori il cui impegno ai vari livelli istituzionali e la cui determinazione sono oggi un esempio per tutti». Massimo Dadea, ex consigliere e assessore regionale, lo ricorda così: «La morte di Peppino Balia mi addolora. Con lui abbiamo percorso, spesso da sponde politiche opposte, un largo tratto delle nostre esperienze di amministratori comunali e regionali. Il mio ricordo va ai suoi interventi, mai banali, sempre intrisi di una profonda cultura letteraria, frutto di una passione per i libri che lui riversava nei suoi ragionamenti politici. Che la terra ti sia lieve».