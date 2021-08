Addio parabola, Dazn va su internet  

Niente più parabola, ora per seguire tutto il calcio si passa allo streaming. La nuova stagione porta un cambio radicale nelle abitudini degli spettatori, ai quali servirà una connessione per vedere le partite. La rivoluzione comincia dalla Serie A, con Dazn che ha preso i diritti integrali del campionato fino al 2024, ma tocca anche la Champions League.

Come vedere la Serie A

La necessità principale è la connessione a internet, almeno 8 Mb di velocità di download per la migliore qualità video. Per chi vuole guardare le partite dal televisore serve una Smart TV (o uno dei dispositivi supportati da collegare alla TV, come Amazon Fire TV Stick, Google Chromecast o una console gioco) per accedere all'app Dazn, con tutti gli eventi sportivi di cui ha i diritti. Non solo: Dazn si può vedere anche abbonandosi a TIMvision, che ha l'apposito decoder per la TV e include, in aggiunta, Mediaset Infinity per 104 delle 137 partite di Champions League (a partire dai playoff appena iniziati). In alternativa, da dispositivi mobili (tablet e smartphone) basta scaricare l'app Dazn, o da computer entrare sul sito web. Dazn, dove non arriva internet, metterà a disposizione un canale sul digitale terrestre.

La spartizione

Dazn ha tutta la Serie A, con sette partite su dieci a giornata in esclusiva. La Serie B (non in esclusiva, in streaming c'è pure Helbiz Live) e, fra gli altri, Liga, Europa League e il meglio della nuova Europa Conference League. Per quanto riguarda la Champions League, la grande novità è l'ingresso di Amazon Prime Video, che ha debuttato la settimana scorsa con la Supercoppa Europea. Tramite il suo servizio streaming manderà in onda sedici partite in esclusiva, una a settimana ogni mercoledì con un'italiana garantita ai gironi.

TV classica

Chi non vuole abbandonare il satellite avrà un palinsesto limitato. Sky ha mantenuto la Serie A ma con sole tre partite a giornata, poi ha tutta la Serie B, l'Europa League, l'Europa Conference League, Premier League, Bundesliga e Ligue 1. Più 121 partite su 137 di Champions League, le stesse di Mediaset che ne ha 104 in streaming (via Mediaset Infinity) e le restanti in chiaro su Italia 1. Come già visto lo scorso weekend, la Coppa Italia sarà tutta in chiaro sulle reti Mediaset.

