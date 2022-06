«Addio Maria Grazia, eri il sorriso della città» 

«Hai un euro?». «No, ne ho solo dieci». «Dammeli che te li cambio». A qualunque ora del giorno, con la pioggia o un caldo torrido, si sentiva la voce di Maria Grazia Trincas che, seduta sul gradino di una casa o davanti al bar, chiedeva a chiunque incrociasse una moneta.I soldi non le mancavano, aveva una famiglia alle spalle che sapeva prendersi cura di lei e della sua fragilità, ma quello era diventato il suo modo di trascorrere le giornate e stare in mezzo alla gente.Da ieri non c’è più: il suo cuore ha smesso di battere per sempre. Se n’è andata nella sua casa di via Sarcidano, a pochi metri da dove, circa un anno fa, era morta, ammazzata dal marito Paolo Randaccio, anche la sua amica Angelica Salis.

L’affetto

In città la conoscevano tutti, e tutti, in un modo o nell’altro, si prendevano cura di lei. C’era chi preferiva offrirle la colazione al bar. Altri le davano i soldi «per farla felice», anche se sapevano che li avrebbe spesi per comprare le sigarette. La parrucchiera, al centro della città, periodicamente le regalava un taglio di capelli e una tinta nuova: amava il color mogano e quando usciva dal negozio le piaceva guardarsi allo specchio. Forse in quello sguardo ritrovava la spensieratezza della sua adolescenza, quando «tutto andava bene ed era felice», ricordano i quartuccesi che evidenziano come da ragazza fosse molto bella. Amava lo smalto rosso sulle unghie e sorridere. Ma da chi provava a prendersi gioco di lei sapeva difendersi. «Sempre con educazione», assicurano.Aveva solo 60 anni. Li aveva compiuti ad aprile, ma le battaglie con «i suoi mostri» sono iniziate quando era poco più che una bambina. A 13 anni il primo lutto colpisce la sua famiglia: uno dei fratelli più grandi muore in miniera. Aveva respirato e fatto suo tutto il dolore della madre vestita a lutto ma allo stesso tempo doveva prendersi cura degli altri nove figli. Qualche anno dopo ha incontrato l’unico grande amore della sua vita, ma anche la sua più grande delusione: si era innamorata, ma poi lui l’aveva lasciata per la sua migliore amica. «Io ho dieci anni in meno di lei e mi diceva sempre: perché mi sgridi se ti ho cresciuto io! Avevamo un rapporto meraviglioso, anche se non amava molto essere contraddetta. Era davvero bella e di un’intelligenza fuori dal comune, ma la sofferenza e il non riuscire a superare certi traumi l’hanno divorata», racconta la sorella Rita .

Il racconto

«Già alle medie, dopo la morte di mio fratello, la professoressa di educazione fisica aveva notato che c’era qualcosa che non andava, era smarrita. Poi la delusione d’amore e tanti altri episodi l’hanno segnata. Un giorno è stata ricoverata in un reparto di psichiatria a Cagliari: è da quel momento che la vita di mia sorella è finita». A casa, gli anziani genitori conservano ancora gli scatoloni con i quaderni di Maria Grazia. «Scriveva dei temi bellissimi, era molto brava e profonda nei suoi pensieri», continua Rita Trincas, «qualche giorno fa mi ha detto che non stava bene . Mia sorella non era abbandonata, era tanto amata, abbiamo più volte pensato di ricoverarla in una struttura per aiutarla, ma lei era uno spirito libero e non ha mai accettato».