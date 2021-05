Addio hotel, arrivano gli uffici Area 

Area inizia a traslocare e lo fa mettendo piede nell’ex hotel Centrale. Lo storico edificio di via Fosse Ardeatine, fra le prime strutture edificate fra il ’37 e il 38’ assieme alla nascente Carbonia, era già stato inserito nel 2018 nel novero di diversi immobili cittadini per cui l’ex Iacp ha sancito il cambio di destinazione d’uso. Con buona pace di chi storce il naso dinanzi all’ipotesi che l’operazione trasloco possa rappresentare la pietra tombale della rinascita dell’edificio come struttura ricettiva: anni fa fu speso un milione per una rigorosa e filologica ristrutturazione esterna che non riguardò gli ambienti interni, ora in abbandono. Su tutto lo stabile c’è il vincolo storico- architettonico.

Trasferimento

Succede invece che adesso Area (da anni insediata in un’ala del palazzo Ceva di piazza Iglesias) ha deciso di trasferire parte delle attività (ieri nuovo sopralluogo dei tecnici: lavori imminenti). «Si comincia dagli uffici Relazioni con il pubblico e con la postazione di impiegati per il disbrigo delle pratiche - spiega il direttore generale Gianpaolo Sanna - e potremmo strada facendo arrivare a un uso più completo man mano che si dovessero profilare le necessità: sappiamo che questo impianto è la storia della città ma non possiamo non dimenticare i bandi andati deserti quando lo si voleva affidare come hotel, il fatto che una porzione fosse stata venduta in precedenza a un privato e che non poteva restare vana la recente ristrutturazione».

Le polemiche

Addio, dunque, al concetto di hotel: resta un ricordo sbiadito da cartolina sebbene gli ultimi clienti risalgano alla metà dei Novanta: «Se dovessero spuntare manifestazioni di interesse si potrebbe fare una parziale marcia indietro – dice Sanna - ora non si scorgono le condizioni».Ma in città c’è chi non è d’accordo: «Le condizioni bastava crearle a suo tempo credendoci sino in fondo – afferma Mauro Pistis, Comitato “Crocetti” per il recupero del patrimonio storico cittadino - rendendo davvero appetibili i bandi e ripristinando tutto, non solo la facciata». Parla infatti di «occasione sprecata l’imprenditore Nino Flore che (con altri) era vicino all’acquisizione del Centrale: «Chiaro che ora le condizioni sono cambiate ma quanto sta per accadere dimostra che chiunque governerà Carbonia dovrà imporsi in Regione per dare al Comune l’intero patrimonio Area». Severo anche il giudizio di Sergio Carozza, direttivo Pro Loco, fra i divulgatori sui social delle vecchie (e nuove) immagini di Carbonia: «Piuttosto che vedere l’edificio abbandonato o vandalizzato come avveniva sino a pochi anni fa, meglio gli uffici, ma non si doveva arrivare a tanto: non è stato fatto il possibile per far rinascere un edificio simbolo. Prende atto delle decisioni di Area il sindaco Paola Massidda: «Un mausoleo vuoto nel cuore della città non aveva senso: come albergo sarebbero serviti interventi compatibili con le direttive della Sovrintendenza».

RIPRODUZIONE RISERVATA

“

Si comincerà dagli uffici Relazioni con il pubblico e con la postazione di alcuni impiegati per il disbrigo delle pratiche: Potremmo, strada facendo, arrivare a un uso più completo man mano che si dovessero profilare le necessità

Giampaolo Sanna