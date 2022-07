Addio guardia medica turistica 

Ivan Mameli (37), sindaco di Bari Sardo, è preoccupato: «Siamo di fronte a un’assenza cronica della medicina di prossimità. Con un servizio di guardie mediche svolto in alcune zone e in altre nemmeno l’ombra. Chiederò lumi al direttore generale su quale metodo intende mettere in campo per sopperire a questo disservizio». La comunità di Girasole è associata all’ambito di Tortolì per quanto riguarda la guardia medica ordinaria. «Non è possibile che manchi questo servizio in un paese con un’utenza così alta. Se i medici non si trovano per Tortolì - afferma Chiara Stella Fanni (53), assessore comunale dei Servizi sociali - ci saranno delle ragioni che vanno chieste a chi non accetta l’incarico. È molto grave questa situazione e chi di competenza deve prendere seriamente in mano la situazione».

Le sedi di Tertenia, Bari Sardo e Santa Maria Navarrese resteranno chiuse a tripla mandata, mentre a Tortolì il servizio può resistere in forma “light”, con uno stratagemma amministrativo a beneficio della località in cui si concentra il maggior afflusso di presenze. «Ci stiamo attrezzando per garantire turni di 24 ore nella sede della guardia medica ordinaria», spiega Sandro Rubiu, 65 anni, direttore del distretto sanitario di Tortolì.

Addio alle guardie mediche turistiche. Nel bando Ares soltanto due medici hanno indicato l’Ogliastra come sede di lavoro. Ma la terra della longevità non è certo una loro priorità e dunque le sedi di Tortolì, Tertenia, Santa Maria Navarrese e Bari Sardo resteranno chiuse. In quest’ultimo centro la situazione è ancor più critica rispetto agli altri tre perché non sarà assicurato neppure il presidio della guardia medica ordinaria.

Servizio dimenticato

Le reazioni

Coro sdegnato

È sotto l’ala giurisdizionale di Tortolì anche Lotzorai. «In un territorio che vede la popolazione raddoppiare nel giro di poche settimane - afferma il sindaco, Cesare Mannini (44) - questo presidio è necessario per garantire l’irrinunciabile diritto di turisti e residenti a ricevere assistenza medica Confidiamo nella capacità di trovare adeguate soluzioni da parte dei vertici dell’Asl». Il presidio della turistica non ci sarà neppure a Sarrala: «Tra qualche giorno - dichiara Giulio Murgia (44), primo cittadino - avremo 10 mila presenze in contemporanea. Bisogna incrociare le dita perché siamo davvero messi male».

