Addio Fisy D’Aquila, scompare un simbolo della cagliaritanità 

Quand’era ragazzo correva i rally con l’Alfa Romeo che gli metteva a disposizione Gigi Riva. E da adulto si è tolto anche la soddisfazione di recitare in una serie tv con Valerio Mastrandrea in cui interpretava il capo di una banda criminale che si muoveva nel mondo dei locali notturni.

Ma nelle sue tante vite Fisy D’Aquila – scomparso ieri a 75 anni dopo una lunga malattia – è stato anche agente pubblicitario, editore, gestore dello stabilimento balneare di famiglia ma anche, dicono, ispiratore di un fumetto cult – Fisietto – creato a fine anni ‘90 dai fratelli Bruno e Paolo Tremulo.

Cagliaritano Doc

D’Aquila era l’emblema di quella cagliaritanità genuina e un po’ coatta e sfrontata che amava la vita intensa e le sensazioni forti. Donne e motori, si sarebbe detto un tempo. Eppure Fisy si era laureato in Scienze politiche, si era sposato prima con con Marisa e più recentemente con Andrea, una donna ceca di cui era innamorato. «Nella mia vita ho avuto tre storie d’amore importanti», raccontava. «Sì, è vero, sono stato circondato da tante donne ma non ho mai giocato con i sentimenti, sono sempre stato chiaro».

Le gare in auto

Nelle gare automobilistiche era considerato un asso: aveva corso i rally più importanti, e non solo nell’Isola, ma era stato anche protagonista di molte cronoscalate e gare di velocità nei più importanti circuiti nazionali. Governava come pochi le Alfa, le Lancia Fulvia Zagato, come le minuscole e scattanti Mini Cooper. «Era bravissimo anche nelle corse notturne», ricorda di lui l’amico di sempre Mario Lastretti, che diresse Automotosardegna, il periodico per gli appassionati isolani di motori di cui D’Aquila fu editore per circa tre anni.

Lo stabilimento

Come accadeva a turno ai membri della grande famiglia dei D’Aquila, toccò anche a lui, assieme ai cugini, prendere le redini dello stabilimento balneare, che governò in varie fasi. Non aveva una formazione da manager ma si faceva voler bene da tutti perché – come hanno scritto tanti tra coloro che ieri lo hanno ricordato sui social – rispettava i lavoratori e difendeva gli abbonati. Come quella volta che una donna entrò nel suo ufficio e gli chiese di spostare i vicini di ombrellone perché avevano un figlio di colore. Lui le restituì l’assegno dell’abbonamento stagionale e le disse di non farsi più vedere. Non fu una decisione indolore ma non tornò indietro. Del resto il D’Aquila – abbonati compresi – era una famiglia e non si potevano accettare atteggiamenti divisivi e ancora meno razzisti in uno stabilimento che accoglieva, tra i suoi dipendenti, anche ex detenuti a cui dare una seconda possibilità. «Aveva un cuore grande», racconta Lastretti.

Politicamente parteggiava per Berlusconi («mi chiesero di candidarmi con Forza Italia ma non fa per me, sono un uomo sincero e in politica bisogna accettare troppi compromessi») ma apprezzava l’intelligenza di Bertinotti e raccontava di aver avuto simpatie anche per il socialismo alla svedese.

Nell’ottobre del 2006 soffrì molto quando suo cugino Nino morì a 55 anni in un tragico incidente stradale in viale Ferrara. La sua Mercedes era stata centrata in pieno da una Lancia Y che percorreva la strada contromano a cento all’ora. A bordo c’erano tre ragazzi. Morirono tutti sul colpo. Erano tutti affranti, a San Michele. Fisy, abito nero e occhiali scuri, lo era di più.

I funerali saranno celebrati domani alle 17 proprio in quel cimitero. Sedici anni dopo.

