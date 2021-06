Addio Epifani. Trattativa sul lavoro 

Colto e gentile, riformista, un uomo di dialogo, ma determinato sui valori: da sempre attento alla difesa del lavoro. Il sindacato e la politica piangono Guglielmo Epifani, morto dopo una breve malattia. È stato segretario della Cgil, il primo di matrice socialista, e a lungo la spalla di Sergio Cofferati. Ma poi ha guidato il Pd dal maggio 2013 per sette mesi, durante la transizione da Pier Luigi Bersani al rottamatore Matteo Renzi.

Epifani aveva poi lasciato il Pd in polemica col Jobs Act, che facilitava i licenziamenti. E ora se n’è andato per sempre proprio nei giorni in cui la politica discute della libertà o meno di tornare a licenziare, dopo il blocco disposto per l’emergenza Covid. Unanime il cordoglio della politica per un sindacalista in grado di parlare davanti a un milione di persone chiamate in piazza contro il governo Berlusconi, senza però mai perdere l'immagine di una persona di grande equilibrio, di uomo di dialogo.

Le reazioni

«Un esempio di impegno al servizio dei deboli», lo definisce il premier Mario Draghi. Caldissimo il ricordo del presidente della Repubblica Sergio Mattarella, che ne mette in risalto «la visione riformista e le qualità di dirigente impegnato, sempre attento agli interessi dei lavoratori». Il primo a ricordarlo è stato Enrico Letta, che quando Epifani guidò il Pd era il presidente del Consiglio poi “liquidato” da Renzi. Ma a ricordarlo, da destra, sono stati anche il ministro dello Sviluppo Economico (Lega), Giancarlo Giorgetti («persona profonda»), la leader di Fratelli d'Italia, Giorgia Meloni («stimabile e perbene»), quello leghista Matteo Salvini («apprendo la notizia con tristezza»).

Lo stesso Berlusconi sottolinea che «seppe guidare la Cgil e il Pd con equilibrio e generosità». «Il sindacato e la politica italiana perdono un signore, che si dimostrava tale soprattutto quando capitava di non essere d’accordo con lui», dice anche Matteo Renzi. «Un esempio», dichiara l'attuale leader Cgil, Maurizio Landini. «Un amico, una persona dolce e nel contempo determinata», racconta Cofferati, con cui Epifani visse la stagione che, in difesa dell'articolo 18, portò 3 milioni di persone in piazza a Roma nel marzo 2002.

La trattativa

Nelle ore del lutto per Epifani, il Governo apre all’ipotesi di intervenire in modo selettivo sul blocco dei licenziamenti, prorogandolo solo per i settori più in crisi. Incontrando i sindacati, il Pd col ministro del Lavoro Andrea Orlando si dice disponibile a percorre questa strada. Ma per la Lega, se il ministro Giancarlo Giorgetti ci sta, Salvini rivendica invece «sintonia» col punto di caduta trovato da Draghi. Mentre il M5S sembra sposare la linea dei sindacati, che vogliono la proroga del blocco. In pratica: fra la formula scelta dal governo - che apre ai licenziamenti da luglio, ma frenandoli in base alla cig - e il blocco, alla fine la strada potrebbe una proroga dello stop per le filiere più in crisi - come il tessile e il calzaturiero - e uno sblocco invece per quelle in ripresa, come l’edile, baciato dal superbonus.

RIPRODUZIONE RISERVATA

7

mesi

la durata della segreteria Epifani nel Partito Democratico, una fase di transizione dopo la leaderhip di Bersani e quella di Renzi; proprio un provvedimento del “rottamatore” intanto diventato premier, l’introduzione del Jobs Act, innescò l’addio di Epifani ai Dem