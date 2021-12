Addio Emma, oggi l’ultimo saluto  

Il via libera per i funerali di Emma Bistrussu è arrivato: il rito funebre si svolgerà questo pomeriggio alle 15 nella chiesa del Redentore a Monserrato. Emma potrà quindi riposare in pace dopo che la famiglia, gli amici, i compagni e i monserratini, le avranno dato l’ultimo saluto. Nel tardo pomeriggio di ieri le autorità sanitarie hanno infatti convocato la famiglia e riconsegnato loro la salma, dopo l’esame per verificare le cause del decesso. Verifiche necessarie dopo la tragica morte della giovanissima che era giunta all’ospedale Brotzu in condizioni disperate a causa di una gravissima forma di encefalite. Le cure dei medici che hanno tentato di strappare la ragazza alla morte si sono rivelate inutili: dopo una settimana di coma, il cuore di Emma ha cessato di battere gettando nello sconforto un’intera comunità.

Il dolore e il ricordo

Da quel tragico sabato mattina la famiglia in lutto si è chiusa nel proprio immenso dolore, all’interno di una cortina di silenzio impenetrabile. La città però ricorda con affetto quella bambina con tanta voglia di vita: ««Emma era un’alunna brillante, una ragazza speciale e piena di vita», ha raccontato Maria Caterina Argiolas, che è stata una sua insegnante. «Stava per affrontare la parte più bella della vita, l’adolescenza, la crescita. Era appena entrata in prima superiore, non ci sono parole che descrivano il vuoto che lascia in chi l’ha conosciuta. Siamo attoniti di fronte a questa disgrazia, è accaduto in pochi giorni, siamo senza parole».

Il banco vuoto

Sconvolte anche le sue compagne di classe, frequentava infatti il primo anno delle superiori all’Istituto professionale per i servizi sociali Sandro Pertini di Cagliari, stessa scuola frequentata dalla sorella appena più grande. Aveva scelto l’indirizzo di studi per servizi sociosanitari: tanta era la voglia di mettersi a disposizione del prossimo, che sperava potesse diventare questa la sua professione. Le compagne, alle quali si è unita tutta la scuola, hanno organizzato in sua memoria una raccolta di fondi per acquistare dei palloncini da far volare in cielo con la dedica di un pensiero. Palloncini che sono stati rilasciati nella mattinata di ieri dal piazzale della stessa scuola dopo qualche minuto in silenzio.