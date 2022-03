Addio definitivo a Campidano Ambiente 

Approvazione fra le polemiche della minoranza. «Si sta dismettendo un’azienda che stava funzionando bene, rischiamo di mettere a rischio il futuro dei dipendenti», l’attacco dell’esponente del Pd Francesco Lilliu. Critico anche il Psd’Az. «Nessun posto di lavoro verrà intaccato, il progetto prevede di assorbire tutti i dipendenti di Campidano ambiente che lavorano in città», ha assicurato il sindaco Gigi Concu in Consiglio.

L’addio alla società Campidano ambiente è ufficiale. A chiudere definitivamente l’era del consorzio che si occupa della raccolta dei rifiuti in città - nato nel 2007 fra il socio privato Gesenu, e i tre Comuni soci, Selargius, Monserrato e Sinnai - è il via libera del Consiglio comunale selargino allo scioglimento e alla liquidazione delle quote.

L’addio alla società Campidano ambiente è ufficiale. A chiudere definitivamente l’era del consorzio che si occupa della raccolta dei rifiuti in città - nato nel 2007 fra il socio privato Gesenu, e i tre Comuni soci, Selargius, Monserrato e Sinnai - è il via libera del Consiglio comunale selargino allo scioglimento e alla liquidazione delle quote.

Le polemiche

Approvazione fra le polemiche della minoranza. «Si sta dismettendo un’azienda che stava funzionando bene, rischiamo di mettere a rischio il futuro dei dipendenti», l’attacco dell’esponente del Pd Francesco Lilliu. Critico anche il Psd’Az. «Nessun posto di lavoro verrà intaccato, il progetto prevede di assorbire tutti i dipendenti di Campidano ambiente che lavorano in città», ha assicurato il sindaco Gigi Concu in Consiglio.

Proroga sino a giugno

Di fatto Selargius proseguirà il servizio di nettezza urbana con Campidano almeno sino a giugno - data di scadenza dell’appalto ponte di sei mesi affidato a inizio anno dopo la fine del vecchio contratto - ma si conta di dover ricorrere ad una ulteriore proroga di qualche mese. Poi ci sarà la svolta con il nuovo servizio di igiene urbana (il progetto è stato già approvato e a giorni partirà la gara d’appalto), esternalizzato dopo oltre dieci anni di società mista con gli altri tre Comuni soci.

Fine di un’era

Per il consorzio la fine di un’era. Monserrato ha chiuso il capitolo Campidano ambiente di recente con l’affidamento del nuovo appalto, stessa strada tracciata da Sinnai. Da qui la decisione del collegio dei revisori e del consiglio di amministrazione che - preso atto della scelta dei tre Comuni - ha dato il via allo scioglimento e alla liquidazione della società.

La minoranza

Scelta criticata dai gruppi di minoranza, Pd e Psd’Az in primis, insieme a Italia in Comune e 5 Stelle che hanno votato contro. «In questo modo rischiamo di perdere tutto«, ha detto il dem Lilliu, «dopo aver investito soldi e accumulato beni mobili e immobili. Quello che più preoccupa sono i livelli occupazionali, oltre a una serie di criticità alle quali ci stiamo esponendo e su cui sarebbe meglio ragionare al di là degli schieramenti politici. Perché se siamo onesti non possiamo dire che tutto andrà come prima». Sulla stessa linea il capogruppo dei sardisti Paolo Schirru: «Non sono d’accordo a uno scioglimento così perentorio della società».

La maggioranza

Per la maggioranza la scelta giusta. «A dispetto di quanto sentito dai banchi della minoranza, i revisori del Comune e della società dicono esattamente il contrario: il mantenimento della società in queste condizioni dà luogo alla perdita di denaro pubblico, e la partecipazione non risulta più utile a soddisfare i fini istituzionali», ha risposto il consigliere di Sardegna Venti20 Pierpaolo Ambu. «Tranquillizzo tutti», ha replicato il sindaco Concu a fine dibattito, «nessun posto di lavoro verrà perso. E non ci sarà nessun danno o perdita, tutto è stato deciso nell’assemblea dei soci, con tanto di perizie visionate da avvocati e commercialisti».

RIPRODUZIONE RISERVATA

© Riproduzione riservata