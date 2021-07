Addio “Città Creativa Unesco” 

Si ferma il sogno di “Alghero Città Creativa Unesco”. La Riviera del Corallo non ha partecipato al bando indetto a maggio, rinunciando così alla candidatura. Lo denuncia l’opposizione in Consiglio comunale, chiedendone conto alla Giunta di centrodestra. «L’albero di corallo, restaurato dagli studenti del liceo artistico di Alghero, con la supervisione di tutor, insegnanti e del maestro Tonino Serra, non trova più al suo fianco la motivazione dell’opera: la candidatura di Alghero Città Creativa Unesco per l’artigianato artistico e la lavorazione del corallo», scrivono Mario Bruno, Gabriella Esposito, Pietro Sartore, Mimmo Pirisi, Raimondo Cacciotto, Ornella Piras e Valdo Di Nolfo. Il Consiglio direttivo della Commissione nazionale italiana per l’Unesco, ha selezionato solo Como e Modena come candidature 2021. Saranno loro le finaliste italiane a Parigi, il prossimo ottobre.

La proposta

Dopo Bologna (musica), Fabriano (artigianato), Parma (gastronomia), Roma (cinema), Torino (design) e Carrara (artigianato artistico) Alghero, secondo il centrosinistra, sarebbe dovuta essere in pole position, incentrando la sua proposta sul corallo rosso, simbolo della città. «Nel 2017 Alghero aveva superato la fase italiana ed era stata apprezzatissima finalista a Parigi, battuta solo da Carrara per i marmi, nel settore dell’artigianato artistico. La delegazione Unesco e le città creative avevano chiesto con forza la ricandidatura di Alghero, dandone per certo il suo inserimento nella rete mondiale, anche per il lavoro di coesione con le altre città italiane», prosegue la minoranza, ricordando gli incontri con i sindaci di Pesaro, Bologna e Fabriano, nelle tenute Sella & Mosca nel 2018, «per saldare un’alleanza preziosissima per comporre il dossier di candidatura che avrebbe avuto l’appoggio anche di Milano e Barcellona».

La maggioranza

L’assessore al Turismo Marco Di Gangi, però, fa presente che Alghero, come capofila, è già iscritta nella tentative list per il riconoscimento Unesco dell’arte e architettura della preistoria della Sardegna (Alghero con 2 siti su 35), per Anghelu Ruju e Santu Padru. «Come mai - si domanda l’assessore - su questo progetto, che è decisamente più importante, non dicono nulla?»

RIPRODUZIONE RISERVATA