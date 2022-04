Addio cantiere, restano solo 2 operai 

Lo chiamano ancora cantiere comunale ma ormai di cantiere c’è solo un vago ricordo. In via Del Porto a presidiare la struttura, dopo il pensionamento dell’ultimo muratore Antonello Turnu, sono rimasti in due: un autista e un operaio. E adesso gran parte delle manutenzioni vengono affidate all’esterno.

La storia

In quello che una volta era il centro comunale di pronto intervento operavano muratori, falegnami, idraulici, il carpentiere e gli elettricisti. Un capitolo chiuso definitivamente. Nel giro di una quindicina d’anni si è praticamente completato il progetto del Palazzo degli Scolopi di smantellare il cantiere per passare all’affidamento dei lavori all’esterno. In particolare alla società in house Oristano Servizi, nata nel 2009 con l’amministrazione guidata da Angela Nonnis, con la costituzione del capitale sociale di 160 mila euro e l’assunzione di 26 lavoratori socialmente utili. Si parte con l’affidamento della manutenzione del verde pubblico per passare via via alla pulizia degli edifici comunali, ai servizi cimiteriali, alla pulizia degli arenili, al supporto delle attività istituzionali e dei servizi di segreteria. La delibera della Giunta Nonnis prevedeva anche la gestione di «quant’altro compatibile con l’oggetto sociale e secondo le direttive del Consiglio comunale». Direttive e incarichi che si sono susseguiti e che hanno portato a chiudere il bilancio 2020 con un valore della produzione di 1,7 milioni di euro e un risultato positivo prima delle imposte di 53 mila euro. Con gli incarichi, negli anni sono aumentati anche i dipendenti che ormai sfiorano i 50 e il cui costo è indicato in bilancio per una cifra di circa un milione e mezzo.

Il futuro

Fino al 31 marzo 2025 per un corrispettivo di 376.614 euro (Iva compresa) Oristano Servizi oltre alla cura del verde che rappresenta quasi il 50 per cento del fatturato, si occuperà del servizio di supporto alla riscossione del canone unico patrimoniale, dei canoni mercatali e dell’imposta di soggiorno. Praticamente di tutti i tributi con l’obbligo che tutti i dipendenti coinvolti nel servizio «siano obbligati al rispetto, per quanto compatibili, dei principi di comportamento dei dipendenti pubblici e del codice del Comune». Non sono dipendenti comunali ma è come se lo fossero perché si occupano di buona parte dei servizi che riguardano i tributi, dalla gestione del database all’elaborazione insoluti e predisposizione del ruolo per la riscossione, oltre il censimento dei passi carrabili, degli impianti pubblicitari, delle strutture ricettive. Alla società in house va anche il servizio di “attacchinaggio” ovvero di affissione dei manifesti commissionati al servizio Pubbliche affissioni del Comune, 4.500 manifesti circa all’anno. Oltre l’affissione, necrologi compresi, la società dovrà controllare i manifesti scaduti o non autorizzati, monitorare lo stato degli impianti esistenti. Tutto il personale dovrà essere in possesso del diploma di scuola secondaria superiore e uno della laurea.