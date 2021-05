Addio Arbatax, dal primo luglio Tirrenia lascia 

Al porto di Arbatax suonano campane a morto. Dal primo luglio stop al transito delle navi passeggeri. Dopo il mese di giugno in cui i collegamenti verranno assicurati con una speciale deroga ministeriale, adottata a seguito del bando andato deserto, Tirrenia conserverà la tratta Cagliari-Civitavecchia, ma cancellerà la destinazione ogliastrina. Lo conferma il sito della compagnia di navigazione che impedisce di prenotare arrivi e partenze su Arbatax. Blocco totale anche sulla rotta di Genova, che tra le due era la meno remunerativa. Da Tirrenia nessuna comunicazione ufficiale, benché sia piuttosto evidente che la società di Vincenzo Onorato non abbia alcuna intenzione di servire Arbatax in regime di libero mercato basandosi sulla fredda realtà dei numeri, considerati antieconomici.

Il caso

Dopo quasi 52 anni di collegamenti verso Civitavecchia e Genova (il primo sbarco di un traghetto passeggeri risale al 12 ottobre del 1969, quando attraccò Canguro Bianco della compagnia Traghetti Sardi), il porto rischia la paralisi completa. Lo stop alle tratte rischia di far saltare una quindicina di posti di lavoro oltre che acutizzare l’isolamento territoriale dell’Ogliastra che ora, in vista della stagione turistica alle porte, confida nel rilancio dell’aeroporto. L’ultima partenza da Civitavecchia per Arbatax è fissata per il 30 giugno con partenza alle 19 e arrivo alle 5 del giorno successivo. A oggi, senza possibilità di essere smentiti, l’ultimo traghetto che attraccherà sulla vecchia banchina di levante sarà il Moby Dada. Una cartolina destinata ai libri di storia, a meno di un provvedimento politico che eviti al fotofinish la desertificazione in porto.

I sindacati

È durissimo il commento dei sindacati. «I primi caldi della primavera - dice Michele Muggianu, 39 anni, segretario Cisl Ogliastra - stanno producendo una generale sonnolenza riguardo i destini dei collegamenti marittimi del porto di Arbatax. Dal primo luglio, di fatto, non si può più prenotare nessuna tratta in quanto si interromperà il servizio garantito in deroga da Cin-Tirrenia. Ci aspettiamo che la politica territoriale e regionale batta un colpo, occorre una strategia chiara e definita anche in vista della stagione turistica alle porte. Al territorio servono fatti concreti e misurabili, è impensabile che il territorio possa rischiare di perdere le poche certezze che ha da decenni».

Critico anche Giacomo Pani (50), leader della Cgil Nuoro-Ogliastra: «Nel bando di continuità territoriale mancano alcuni vincoli, come l’obbligo di inserire Arbatax nella rotta Civitavecchia-Cagliari. Chiunque vincerà quel bando dovrà assumersi l’onere di garantire il transito nel nostro porto. È una scelta politica, non tanto dell’armatore. In barba al dio denaro i cittadini ogliastrini e del centro Sardegna non avranno più le stesse garanzie delle altre zone dell’Isola: tutti figli di un dio minore. Senza navi il porto è morto».

Mario Arzu (63), segretario della Uil Nuoro-Ogliastra, farà il punto della situazione nel corso di un incontro con Muggianu e Pani: «È un’autentica beffa. Anche noi ogliastrini abbiamo il diritto alla continuità territoriale come tutti gli altri cittadini sardi».

RIPRODUZIONE RISERVATA