Addio all’Enel, la luce in città cambia gestore 

Il piano quartese contro il caro energia si allarga anche in via Leonardo Da Vinci - una delle strade del litorale spesso al buio - in via Brigata Sassari e viale Colombo, oltre che in viale Marconi, dove l’illuminazione sarà a led come nel resto della città.

Dopo il sì in Consiglio comunale su viale Marconi, la Giunta ha approvato l’acquisizione dei pochi impianti dell’Enel rimasti a Quartu, 80 in tutto, per una spesa che si aggira intorno ai 50mila euro. Un’operazione con la quale di fatto si chiudono i rapporti con l’ente nazionale per l’energia elettrica, almeno per quanto riguarda l’illuminazione pubblica che diventa di proprietà del Comune e passa nelle mani di un unico gestore, la società Engie.

La mappa

Il primo passo era stato annunciato alcune settimane fa nell’aula di via Porcu con il riscatto dei punti luce di viale Marconi, 15 pali concentrati nel tratto che va da Is Pontis Paris sino al centro commerciale all’ingresso della città. Percorso che ora prosegue in altre 3 strade quartesi: in via Leonardo Da Vinci, dove gli impianti che vengono acquisiti dal Comune sono ben 53, altri 8 in via Brigata Sassari, e 4 lungo la parte finale di viale Colombo prima del ponte del Lungosaline. Tutte strade inserite nel piano da 5 milioni circa che prevede la sostituzione di tutti i lampioni, circa 11mila punti luce a led: un intervento in corso da mesi e ormai alle battute finali, che ha già fatto risparmiare alle casse del Municipio oltre 300mila euro, in parte però erosi dai rincari dei costi dell’energia delle ultime settimane.

La nuova società