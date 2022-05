Addio all’auto grazie alla nuova app 

La novità è stata annunciata ieri nell’aula magna della Facoltà di Ingegneria, durante l’incontro per presentare i dati raccolti da “Svolta”, il progetto partito poco prima della pandemia, quando ancora la quotidianità non era stata minata nelle abitudini e nello stato mentale delle persone. Presenti il pro rettore vicario dell'Università, Gianni Fenu, il responsabile scientifico del progetto, Italo Meloni, i ricercatori Crimm Eleonora Sottile e Francesco Piras e l’assessore alla Mobilità Alessio Mereu.

Si chiama “Svoltiamo”: un nome, un programma. È l’app sviluppata dal Crimm (Centro ricerche modelli di mobilità dell’Università), che sarà disponibile da giugno sugli smartphone per permettere ai cagliaritani di monitorare costantemente i propri percorsi quotidiani e modificarli in un’ottica più green.

Sarà dunque una sfida verso la responsabilità di ognuno, dove, per ogni chilometro fatto con modalità di trasporto sostenibile, si potrà usufruire di Buoni Mobilità, per un valore complessivo di 122mila euro, che potranno essere utilizzati nei servizi di trasporto alternativi al mezzo privato. Ma non solo: la vera vittoria sarà quella legata al risparmio economico, alla salute e al benessere della città.

L’annuncio

La novità è stata annunciata ieri nell’aula magna della Facoltà di Ingegneria, durante l’incontro per presentare i dati raccolti da “Svolta”, il progetto partito poco prima della pandemia, quando ancora la quotidianità non era stata minata nelle abitudini e nello stato mentale delle persone. Presenti il pro rettore vicario dell'Università, Gianni Fenu, il responsabile scientifico del progetto, Italo Meloni, i ricercatori Crimm Eleonora Sottile e Francesco Piras e l’assessore alla Mobilità Alessio Mereu.

Il progetto

La sperimentazione è partita tre anni fa, a ottobre del 2019, puntando sulla tutela del patrimonio urbano. I dati parlavano chiaro: Cagliari era al secondo posto per l’utilizzo dell’auto negli spostamenti quotidiani, seconda solo a Catania, in una classifica che vedeva monitorate le principali 14 città italiane. Oggi, secondo il nuovo rapporto Mobilitaria 2022, la situazione è migliorata. Il capoluogo sardo è quinto, con un 60,7% di persone che usano l’auto privata per andare nei luoghi di lavoro o di studio. In questo scenario si è inserito “Svolta”, un percorso per una mobilità intelligente, nato da una ricerca finanziata dal ministero dell’Ambiente e sviluppato dal Comune e dall’Università, insieme a quei partner commerciali che dettano i principi di una nuova strada verso la mobilita sostenibile: Regione, Ctm, Arst e Playcar.

Gli obiettivi

«In questo periodo abbiamo agito su diversi piani», racconta Italo Meloni, responsabile scientifico del progetto. «Siamo partiti con le cosiddette misure hard, su interventi infrastrutturali: nuovi posteggi di car sharing, corsie preferenziali per gli autobus, piste ciclabili, velostazioni. Per poi proseguire con misure soft, di marketing per mettere a punto una serie di azioni per il cambiamento volontario del comportamento di viaggio». Sono i cittadini, infatti, ad essere stati coinvolti in prima persona, attraverso dei questionari per capire le abitudini e valutare una possibile seconda via. Un’opzione diversa dall’auto, insomma, suggerita con un programma di viaggio personalizzato per l’utilizzo di mezzi più green. «Abbiamo ancora molte difficoltà – ha detto l’assessore Mereu - nel convincere i cittadini che il futuro, se vogliamo far vivere i nostri figli e nipoti in una città più a misura d'uomo e meno inquinata, deve essere quello della mobilità alternativa». L’app “Svoltiamo” è un ulteriore passo.

