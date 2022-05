Addio al pizzaiolo dei cagliaritani 

Stava concludendo gli ultimi preparativi in quello che da oltre 35 anni era il suo regno: la postazione di lavoro nella pizzeria Lo Spiedo Sardo, al Poetto, e prima ancora la Esso. Natalino Sara, 60 anni, per tutti semplicemente Lino, ha avuto un malore sabato verso le 18,30: subito soccorso dai colleghi e poi dal personale del 118, non si è mai più ripreso. La morte ha scosso tutti: il ristorante-pizzeria è rimasto chiuso anche ieri in segno di rispetto per «un collaboratore esemplare» e i tantissimi clienti hanno ricordato il loro amato pizzaiolo con tantissimi messaggi di affetto e vicinanza alla famiglia. Lascia la moglie Daniela e il figlio Matteo.

Il dramma

I primi a provare a rianimare il pizzaiolo sono stati i colleghi che lo hanno visto crollare a terra. Anche l’ambulanza ha raggiunto in tempi brevi il locale, ma il cuore di Lino aveva smesso di battere e non c’è stato niente da fare. In passato aveva avuto qualche problema di salute, ma era tenuto sotto controllo. Purtroppo il malore non gli ha lasciato scampo. «Un grande lavoratore», dice Andrea Marcialis dello Spiedo sardo. «Ha preparato pizze per tutta Cagliari. Ha sempre messo una incredibile dedizione in quello che faceva. E cercava di trasmettere la sua arte ai più giovani. Un vero esempio: studiava sempre nuove tecniche di panificazione e della lavorazione degli impasti. Amava il suo mestiere come pochi».

I messaggi

Viveva a Pirri, e quando non lavorava come pizzaiolo si occupava degli arrosti. Lo ha fatto nel periodo di chiusura a causa della pandemia e lo faceva anche la domenica mattina. «Increduli e addolorati, è venuto a mancare nella nostra azienda un collaboratore esemplare. Per questo motivo resteremo chiusi per un giorno», è il messaggio pubblicato ieri mattina nella pagina Facebook dello Spiedo Sardo. E sono arrivati tantissimi messaggi per ricordare una persona fantastica. «Si faceva voler bene da tutti», aggiunge Marcialis. «Sorrideva e con la sua bontà conquistava chiunque. Cercava di accontentare sempre il cliente. Erano le caratteristiche che lo rendevano unico». «Ci mancherai. Stento a realizzare che tu non sia più fra noi», scrive su Facebook una sua collega. Una cliente aggiunge: «Ciao Lino, grazie per tutte le volte che mi hai fatto le pizze a fine turno». Oggi si saprà la data del funerale.