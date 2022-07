Addio al linguista Luca Serianni  

La sua scomparsa è per il mondo della cultura una perdita gravissima, solo parzialmente compensata dall’eredità lasciata in dono: il culto della “parola” come strumento di conoscenza e comunicazione. Quel pomeriggio all’Università di Cagliari, tra le tante riflessioni, aveva suggerito di vedere, nel dizionario fresco di stampa, alla voce “emerito”. «È titolo conferito a un papa in seguito a un'eventuale sua rinuncia al pontificato (istituito nel 2013 in occasione della rinuncia al papato di Benedetto XVI). È stata un'innovazione clamorosa –aveva osservato - che si inserisce stabilmente nella consuetudine giuridica della chiesa cattolica. Per questa ragione non poteva non essere inserito nel dizionario. Ma emerito – aveva aggiunto il docente di Storia della lingua italiana – è il soldato dell'antica Roma, che compiuto il servizio militare riceve il congedo e relativi premi. È il professore universitario in pensione, al quale viene conferito questo titolo e con esso il diritto di essere ancora chiamato prof. C'è infine l'emerito fesso».

Amava la lingua italiana – l’aveva insegnata raccontandone la storia per quasi 40 anni alla Sapienza di Roma – e custodiva la capacità del lessico di aggiornarsi, assorbire i cambiamenti, essere costantemente viva. Lo aveva detto con parole seducenti un pomeriggio di maggio di otto anni fa, nell’ex aula di medicina, quando il professor Luca Serianni aveva presentato l’ultima edizione del dizionario Devoto Oli, curato insieme con Maurizio Trifone. Ieri mattina, il cuore di questo straordinario linguista si è fermato, dopo due giorni di coma irreversibile, provocato da un terribile incidente stradale, mentre attraversava le strisce pedonali a Ostia, città nella quale aveva scelto di vivere. Inutile il disperato trasferimento al San Camillo di Roma.

Eredità

La sua scomparsa è per il mondo della cultura una perdita gravissima, solo parzialmente compensata dall’eredità lasciata in dono: il culto della “parola” come strumento di conoscenza e comunicazione. Quel pomeriggio all’Università di Cagliari, tra le tante riflessioni, aveva suggerito di vedere, nel dizionario fresco di stampa, alla voce “emerito”. «È titolo conferito a un papa in seguito a un'eventuale sua rinuncia al pontificato (istituito nel 2013 in occasione della rinuncia al papato di Benedetto XVI). È stata un'innovazione clamorosa –aveva osservato - che si inserisce stabilmente nella consuetudine giuridica della chiesa cattolica. Per questa ragione non poteva non essere inserito nel dizionario. Ma emerito – aveva aggiunto il docente di Storia della lingua italiana – è il soldato dell'antica Roma, che compiuto il servizio militare riceve il congedo e relativi premi. È il professore universitario in pensione, al quale viene conferito questo titolo e con esso il diritto di essere ancora chiamato prof. C'è infine l'emerito fesso».

Una parola, e più livelli di significato, testimoni di ricchezza di una lingua e della sua forza di assorbire con un neologismo straordinarie novità storiche (come le dimissioni di Ratzinger, all’epoca ancora fresche).

La lezione

In questi dolorosi giorni di attesa per la sua salute, c’è stato un ricordo che dice che persona speciale sia stata. È la sua ultima lezione, quella di congedo, davanti a un’aula gremita di studenti e di ex: «Proprio ai miei studenti che vedo qui numerosi ho ricordato come io nella mia lunga attività abbia fatto costante riferimento al secondo comma dell’articolo 54 della Costituzione.. .I cittadini cui sono affidate funzioni pubbliche hanno il dovere di adempierle con disciplina e onore ». Impegno e passione civile che si fondevano con lo studio e soprattutto con la consapevolezza di mettere il proprio sapere a disposizione dei giovani, spiegando loro che un dizionario può essere letto come uno straordinario libro di avventura.

Accademia

Nato a Roma nel 1947, dopo la laurea in Lettere sotto la guida di Arrigo Castellani, nel 1970, Serianni ha iniziato molto presto la carriera accademica: è stato professore incaricato di Storia della lingua italiana nelle università di Siena, L'Aquila e Messina, prima di diventare ordinario alla Sapienza di Roma, dove ha insegnato dal 1980 al 2017. Dopo essersi soffermato sulle parlate toscane, tema già al centro della sua tesi di laurea, ha focalizzato la sua attenzione sulla grammatica (Grammatica italiana - Suoni, forme, costrutti, con A. Castelvecchi, 1988; Italiano - Grammatica, sintassi, dubbi, 1997), sulla lingua letteraria (Introduzione alla lingua poetica italiana, 2001) e sui linguaggi settoriali (Un treno di sintomi - I medici e le parole: percorsi linguistici nel passato e nel presente, 2005). Socio dell'Accademia della Crusca e dell'Accademia Nazionale dei Lincei, direttore delle riviste Studi linguistici italiani e Studi di lessicografia italiana, nel 2010 era stato nominato vicepresidente della Società Dante Alighieri.

© Riproduzione riservata