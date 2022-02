Addio ai voli dall’Isola per la Russia 

I venti di guerra che soffiano dall’Ucraina fanno temere vuoti d’aria nel sistema del trasporto aereo, impattando sui collegamenti tra Est Europa e Sardegna e sui flussi turistici provenienti dalla Russia (da Mosca o San Pietroburgo). Ormai decollate dal 2017, delle rotte Olbia-Mosca nella pianificazione per la stagione Summer 2022, in partenza il 28 marzo, non c’è traccia. E nemmeno del collegamento con San Pietroburgo, inserito nel 2019 tra gli scali raggiungibili direttamente dalla Gallura, e unico in partenza dalla Sardegna, che serviva per allargare il promettente mercato russo. Non basterà poi il previsto debutto del nuovo volo, sia di linea sia charter, diretto a Kiev (e ritorno), con frequenza settimanale, a partire dal 28 maggio e fino al 17 settembre, a bordo della compagnia SkyUp, a scongiurare il rischio di una paralisi dei voli tra il Costa Smeralda e l’Est Europa.

L’evoluzione

Sebbene dal quartier generale dell’aeroporto olbiese non trapeli alcuna previsione, l’invasione russa nei territori ucraini potrebbe annullare definitivamente il decollo verso Kiev del volo dalla Sardegna. Quanto all'aviazione generale, che da decenni accoglie i magnati russi a Olbia, l’impatto sul movimento dei voli privati sarà conseguente all’evoluzione della crisi: la fase attuale, delicata e prematura, non consente un'analisi di scenario di un mercato caratterizzato da dinamiche imprevedibili. Uno stop ai collegamenti potrebbe archiviare, anche, le trattative in ballo tra l’aeroporto di Cagliari e un vettore russo (che, secondo indiscrezioni, avrebbe già lo slot nello scalo del capoluogo sardo) per ripristinare la rotta con Mosca, operativa fino al 2019. Se confermato, l'annullamento di tutte le rotte verso la Russia infliggerebbe un pesante colpo al turismo isolano.

La preoccupazione

«Sebbene concentrati in poche destinazioni e in pochissime strutture, al Forte Village e in quelle della Costa Smeralda, i turisti russi sono una fascia importante non tanto per i numeri, visto che, nel 2019, hanno rappresentato l’1.5 per cento del turismo sardo con 220 mila presenze, quanto per la loro capacità di spesa», spiega il vicepresidente nazionale e presidente regionale di Federalberghi, Paolo Manca, aggiungendo che il contraccolpo si avrà anche sugli investimenti immobiliari in Costa Smeralda. Oltre al danno diretto, spiega Manca, «bisogna fare i conti con i danni indiretti causati dall’instabilità geopolitica, che fa diminuire la propensione al viaggio non solo nelle zone interessate dalla crisi, e dall’aumento dei costi energetici che si ripercuoteranno inevitabilmente sui prezzi delle strutture alberghiere, diventando meno appetibili». Per il presidente di Confindustria Nord Sardegna, Nicola Monello, «se la crisi non rientrerà in tempi brevi, lo scenario che si prospetta è l’uscita definitiva del mercato russo dal panorama sardo, eccezion fatta, forse, per i turisti di fascia alta che vantano residenze fuori dalla Russia e che potranno decollare da altri scali europei». La perdita dei turisti ucraini e russi, conclude Monello, «potrebbe avere qualche ripercussione sulla ripartenza del mercato internazionale che, penalizzato dalla pandemia nei due anni precedenti, quest’anno faceva ben sperare».