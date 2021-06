Addio a Rousseau, Dettori con Conte  

Pietro Dettori sceglie il progetto di Giuseppe Conte. «Io nel Movimento ci credo ancora perché come una fenice: ogni volta che muore rinasce dalle proprie ceneri. E anche questa volta, con l’impegno di tutti, sarà così», spiega in un lungo post su Facebook l’inafferrabile esperto di comunicazione cagliaritano, già protagonista ai tempi del lancio del M5S quando curava i contenuti del blog di Beppe Grillo, e considerato da molti il braccio destro della famiglia Casaleggio. Ieri però ha ufficializzato la “separazione” da Davide comunicando le dimissioni dall’Associazione Rousseau.

L’addio

«Un’esperienza durata cinque anni», ricorda, «di cui due da dipendente a Milano e gli ultimi tre da socio mentre continuavo la mia attività professionale a Roma. I cinque anni precedenti ho lavorato alla Casaleggio Associati, a supporto di Gianroberto e Beppe, tra il computer alla scrivania e l’iPad sul camper, tra l’ufficio e i palchi. Il primo colloquio in via Morone, dieci anni fa, lo feci con Davide Casaleggio, la prima persona che mi ha dato un’opportunità, e per questo gli sarò sempre riconoscente». Nel futuro del M5S Dettori ci crede innanzitutto perché si fida di Grillo. «Beppe è il nostro garante», scrive, «e nei momenti più critici della nostra storia è sempre stato lucido, a dispetto di chi lo etichetta solo come un pazzo visionario. Ha indicato un orizzonte (il 2050) e una persona (Giuseppe Conte) per il rilancio del Movimento. Io non posso che fidarmi e invito chi in questo sogno ci crede ancora e chi ora tentenna, a fare altrettanto». Il Fatto Quotidiano online riporta che «Dettori è stato tra i mediatori più attivi nel cercare di trovare un compromesso tra Casaleggio e il leader in pectore del Neo Movimento Conte, ma di fronte alla rottura definitiva ha deciso di abbandonare l’associazione».

«Momento travagliato»

Dettori è consapevole delle difficoltà: «Non so cosa ci riserva il futuro e cosa il Movimento debba o non debba fare, ma so che dobbiamo ritornare a essere una comunità di persone che si vogliono bene. Il momento di passaggio che stiamo vivendo è travagliato, doloroso, lacerante. Dobbiamo guardare oltre. Il modo migliore per farlo è lasciarci alle spalle i rancori. Dobbiamo essere grati per quello che abbiamo realizzato». E per questo bisogna ringraziare tutti quelli che hanno fatto parte della storia del M5S. Anche «a chi ha fatto un pezzo di strada con noi e ora ha scelto legittimamente un altro percorso». Quindi «grazie Davide e grazie Alessandro Di Battista». (ro. mu.)

