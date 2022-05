Addio a Jigen, il cane più amato del paese 

«Era un compagno di avventure, con cui passare una serata in solitudine, ma soprattutto un amico per i tanti che lo aspettavano e lo cercavano». È morto Jigen, il cane “mascotte” di San Sperate. L’amico a quattro zampe negli ultimi otto anni era entrato nel cuore di tanti bambini, ma anche adulti e anziani che ormai lo riconoscevano subito: un occhietto storto, l’andatura sicura e il pelo marrone erano i suoi tratti distintivi. Era solito girare per le strade cittadine, spesso in compagnia di qualche umano, altre volte da solo. I racconti dei sansperatini su di lui sono decine, se non centinaia, tanto che quasi chiunque ha un’avventura da raccontare: «Accompagnava i bambini a scuola» oppure «attraversava sulle strisce pedonali» e ancora «una volta mi ha fatto compagnia tutta la notte mentre cercavo la mia auto».

Gli aneddoti

C’è addirittura chi ci ha fatto più di un giro in pullman: «Ero solito prendere il bus di mattina per andare a scuola a Cagliari», racconta Nicola Pilloni. «Ogni tanto saliva anche lui e si faceva il tratto di strada fino alla fermata di via Cagliari, all’incrocio con via Sassari. Il conducente nemmeno ci faceva più caso». Jigen cercava però, più di tutto, la compagnia di altri esseri umani. «Era un abitudinario qui al giardinetto», ha spiegato Andrea Angioni, uno dei gestori del chiosco situato al giardino megalitico, «Quando c’era più freddo si accomodava vicino alla parte calda del frigorifero. Non veniva per il cibo. Anche se gli davamo qualcosa, non mangiava. Passava le serate qui, magari sotto uno dei tavoli, in compagnia. Ci mancherà molto».

La natura

Vederlo girovagare da solo avrebbe potuto far pensare che Jigen fosse un cane randagio, ma non era così: «Lui aveva dei padroni», interviene Monica Granata, presidente dell’associazione Anima Mundi. «Ma era la sua natura girovagare. Non era malnutrito, aveva una casa dove tornare, ma lui voleva stare a contatto con le persone. Spesso saliva in auto per fare un viaggetto. Una volta era anche finito in un altro paese. Rappresentava un’eccezione più unica che rara: era un cane autonomo con una bella anima. Se ci penso mi commuovo».