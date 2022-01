Addio a Flavio Carboni, l’uomo dei misteri 

L’ultima volta lo aveva tirato in ballo Cecilia Marogna, la donna dell’affaire Becciu. Niente di illecito, solo una conoscenza di cui evidentemente vantarsi nel ricostruire la sua rete di frequentazioni davanti ai giornalisti che la intervistavano dopo il clamoroso arresto. Ma nella storia costata un processo al cardinale di Pattada Flavio Carboni non era nemmeno una comparsa, e forse addirittura inconsapevole, lui che era abituato a vivere da protagonista, nel bene o nel male, le vicende più misteriose della storia recente italiana.

È morto all’improvviso, a 90 anni, nella notte fra domenica e lunedì: un infarto lo ha sorpreso durante il soggiorno in una casa del Villaggio Marineledda, vicino a Golfo Aranci, e chissà quanti segreti porterà con sé l’uomo che si definiva “d’affari”, nato a Torralba, buoni uffici in Vaticano tanto da essere cercato, e interrogato come testimone, perfino sulla scomparsa di Emanuela Orlandi, a proposito dei suoi supposti rapporti con la banda della Magliana; il pioniere del turismo a Porto Rotondo con una coda di brutti sospetti sulla provenienza dei capitali; l’immobiliarista che vendette la tenuta ribattezzata da Berlusconi Villa Certosa; l’editore che a Cagliari negli anni Settanta diede vita al giornale Tuttoquotidiano, presto finito in bancarotta; il pluri indagato finito in cella anche per lunghi periodi; l’imputato in tanti processi spesso assolto; ma, soprattutto, l’amico del presidente del Banco Ambrosiano Roberto Calvi, morto in circostanze misteriose il 18 giugno 1982, un cappio attorno al collo sotto il Ponte dei Frati Neri, a Londra, e le tasche piene di pietre.

Flavio Carboni fu accusato di quel delitto, 15 anni dopo, nel 1997, e si costituì ai carabinieri. Fu processato e molti mesi dopo definitivamente scagionato. All’epoca c’era l’insufficienza di prove, poi abolita, e comunque evidentemente le decine di migliaia di carte raccolte dalla Procura della Capitale non erano bastate a inchiodarlo come mandante in una storia che intrecciava mafia, Vaticano e P2. «Sono l’imputato più assolto d’Italia, ripeteva ai giornalisti. E forse aveva ragione.

Sicuramente diceva il vero quando in una pausa del processo di Roma per la morte del banchiere sospirava: «Tutto è cominciato con la borsa». Ossia, la valigia del banchiere piena di documenti e chiavi ricomparsa quattro anni dopo la fine di Calvi, in tv, da Enzo Biagi (l’ennesimo strepitoso scoop del giornalista): Carboni fu accusato di averla ricettata. Invece il processo finì con un’altra assoluzione. Ma non si limitava a difendersi, raccontava la sua versione dei fatti, anche fuori udienza: «Quando non riuscivo a trovarlo e avevo appreso che era stato pescato nel Tamigi un certo Gianroberto Calvini, non conoscendo le modalità della morte ero in preda al panico perché si trattava di una persona così importante, temendo volessero uccidere anche me avevo pensato a un omicidio. Sono cose che si pensano in quei momenti. Ma poi avevo sentito che il professor Simpson, uno dei più grandi patologi del mondo, non ebbe nessun indugio a parl are di suicidio».

Ma ogni volta che la magistratura di ogni parte d’Italia metteva le mani su qualche storia intrisa di affari e misteri, il nome di Flavio Carboni inevitabilmente faceva capolino. È successo anche per la cosiddetta P3 che nel 2016 coinvolse nomi di spicco della politica sarda (tutti assolti) per gli appalti dell’energia eolica sull’Isola: un comitato d’affari segreto secondo il pm puntava a influenzare e condizionare gli organi costituzionali. L’accusa era di aver dato vita a un’associazione in violazione della legge Anselmi sulla società segrete: la prescrizione ha cancellato la condanna di primo grado. Tanto che ora il suo difensore storico, l’avvocato Renato Borzone, dichiara all’Ansa che Carboni «ha subito una una sola condanna definitiva, quella per la bancarotta del Banco Ambrosiano. Non era San Francesco ma neppure il mestatore che descrivono». Ventotto processi, una condanna: per l’entourage familiare è l’unica cosa che conta.