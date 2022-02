Addio a De Magistris, Cagliari perde l’ultimo cardinale  

Memoria prodigiosa e cultura enciclopedica, proprio la sua straordinaria levatura culturale lo portò al Seminario Romano, dove completò i suoi studi teologici (dopo una laurea in Filosofia) fino ad assurgere a posizioni apicali in seno alla Santa Sede. A Roma, proprio per la sua assoluta fedeltà “alla Chiesa e al Romano Pontefice”, come era solito ripetere, finì per ricoprire l'incarico di Vice Reggente della Penitenzieria Pontificia sino ad arrivare, nel novembre del 2001, alla carica di pro Penitenziere Maggiore che ricoprì fino al 2004 quando dovette rinunciare per raggiunti limiti di età.

Non era solo l'ultimo cardinale cagliaritano vivente. Luigi De Magistris castellano doc, morto ieri a 96 anni, era l'ultimo discendente diretto di una famiglia che, oltre lui, ha annoverato un genitore “medico dei poveri e medico santo” (“don Mondino”), un fratello sindaco gentiluomo (“don” Paolo) e un magistrato (Edoardo): don Luigi, come rimarrà sempre nel cuore de is casteddaius, era una delle ultime “memorie storiche” della città capoluogo. Pochi sanno che era lui il decano dei confratelli di sant'Efisio, vantando l'iscrizione più antica.

Cultura enciclopedica

Elezione a cardinale

Improvvisa e del tutto inaspettata la sua elezione a cardinale, voluta da Papa Francesco, sempre molto attento a gratificare “i servi umili e nascosti”, lontani dalla mondanità di certo clero. L'annuncio all’Angelus del 4 febbraio 2015, la consegna della “berretta” nel successivo Concistoro del 14 febbraio.

Per Natale, Pasqua (dove restava ore e ore, ogni giorno, ad ascoltare le confessioni dei fedeli nella sua Cattedrale) e in estate, don Luigi era sempre a Cagliari, per le quotidiane passeggiate con i fratelli Edoardo e Paolo, l'immancabile sosta al Bar Svizzero, per le strade del centro, delle quali conosceva a menadito ogni pietra. Schivo, quasi intollerante a ogni forma di pubblica esposizione, una volta mancati i fratelli, si aggirava per le stradine di Castello - lui che abitava in via Lamarmora - sempre a passo lento, capo chino, la coroncina del Rosario fra le dita.

Il telegramma del Papa

Papa Francesco, in un telegramma inviato alla famiglia, esprime «vicinanza e cordoglio per il lutto che ha colpito l'intera comunità ecclesiale». Servizio alla Chiesa, amore alla Confessione, devozione alla Madonna: queste le tre “stelle polari” che Bergoglio ha voluto indicare alla Chiesa di Cagliari nel ricordo personale di don Luigi. «Penso con gratitudine al suo generoso impegno nella Santa Sede, al suo amore per il ministero della riconciliazione, che ha sempre svolto con ammirevole assiduità. Elevo la mia preghiera al Signore» - conclude il Papa - «alla Beata Vergine Maria della Fiducia e di cuore impartisco la mia benedizione a quanti prendono parte al rito esequiale».

«Un grande sardo che ha servito la Chiesa Cattolica con amore e dedizione totale, semplicità e umiltà unite a una profonda simpatia e cordialità umana», ha detto Christian Solinas a nome della Giunta Regionale. «Oggi è una giornata di lutto per tutti i sardi», ha aggiunto il presidente del Consiglio regionale Michele Pais, «l'intera Isola perde un grande sacerdote che non ha mai dimenticato la sua terra, scegliendo di trascorrervi l'ultima stagione di vita». «Uomo schietto, di profondissima cultura e grande umanità», lo ha definito il sindaco Paolo Truzzu, «un uomo del quale ricorderemo con ammirazione l'amore per Cagliari, l'intensa opera apostolica, la profonda conoscenza teologica unita ad una profonda generosità».

