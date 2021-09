Addio a code e stress, i certificati anagrafici si fanno dal tabaccaio 

La mappa delle tabaccherie quartesi che hanno aderito parte da via San Benedetto, per poi proseguire in via Vittorio Emanuele, via Garibaldi, via Pola, piazza Azuni, via Diaz, via Pitz’e Serra. E ancora: via Generale Dalla Chiesa, viale Colombo, via Boito, via Sant’Antonio e via Da Vinci. «Dodici in tutto per ora», sottolinea l’assessora Cogoni, «ma l’intenzione è di ampliare il servizio in tutta la città così come nel litorale. Da novembre infatti», aggiunge l’esponente della Giunta, «potranno aderire al progetto tutte le tabaccherie associate alla Federazione italiana, con l’obiettivo ci costruire una rete di prossimità comunale più estesa».

Una novità - concretizzata dopo l’accordo stipulato alcuni mesi fa tra il Comune e la Federazione italiana tabaccai poi approvato dalla Giunta - introdotta per decentrare un servizio essenziale per i quartesi, e renderlo disponibile in più zone della città senza doversi per forza recare in Municipio. Una vera e propria rete di sportelli sul territorio in grado di agevolare il cittadino che necessita di una certificazione anagrafica, utilizzando i servizi online dell’ente.

Parte ufficialmente il nuovo servizio di certificazione anagrafica nelle tabaccherie della città. Il primo certificato di stato civile ieri mattina - alle 11,10 - nell’attività di via Leonardo Da Vinci, al civico 230: in fila l’assessora per Flumini e i territori extraurbani Tiziana Cogoni che ha voluto inaugurare la nuova iniziativa proprio nella periferia della città. «Un ulteriore servizio che ci consente di essere più vicini ai cittadini», il suo commento dopo aver ritirato la stampa dello stato civile consegnata nella tabaccheria nel cuore di Flumini.

Come degli sportelli

La mappa

Il battesimo

Ieri il via al nuovo servizio da Flumini, lì dove da sempre i residenti lamentano il disagio della lontananza dalla sede centrale del Municipio. «Per un cittadino a volte non è facile recarsi in Comune per fare un certificato, per questo abbiamo studiato il modo per portare il servizio di anagrafe sul territorio e semplificare così la vita delle persone», dice l’assessora alle periferie.

Ora i quartesi che hanno bisogno di un certificato anagrafico potranno recarsi nella tabaccheria più vicina a casa e averlo in pochi minuti al costo di due euro. Certificati di nascita, di matrimonio di morte, ma anche di cittadinanza, residenza, stato civile. «Con questa operazione», aggiunge Cogoni, «oltre ad agevolare i cittadini in termini di tempo che si risparmia senza più dover andare nel palazzo comunale, andiamo anche a valorizzare e a supportare le attività del nostro territorio che, integrando i servizi comunali, hanno la possibilità di diventare sempre più punti di riferimento per le persone».

Il primo certificato

A consegnare il primo certificato nella sua attività di via Leonardo Da Vinci è stato il tabaccaio Cristian Zedda: «Per noi è sicuramente un salto di qualità», il suo commento, «questo ulteriore servizio ci consente di essere sempre di più un punto di riferimento per chi abita a Flumini e vive il disagio della distanza dal resto della città». Soddisfatto anche il presidente provinciale della Federazione italiana tabaccai Matteo Boi: «Siamo lieti di poter collaborare con le istituzioni affinché le nostre attività possano essere vicine ai cittadini, agevolandoli nelle loro incombenze quotidiane e svolgendo così anche una funzione di servizio».

