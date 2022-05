Addio a Birardi, l’amico di Berlinguer 

Accorato il ricordo dell’attuale sindaco della Maddalena, Fabio Lai: «Ci saluta una persona dall’ altissimo spessore culturale e politico, un grande uomo prima di tutto. Padre nobile delle politiche culturali della nostra città, non solo da sindaco, ma per tutta la vita ha lavorato per far crescere e valorizzare il turismo culturale e scolastico della nostra isola». Birardi è stato «un esempio di rettitudine e determinazione per i giovani amministratori come me», dice Lai, «il suo programma politico è ancora incredibilmente attuale e dimostra le larghe vedute di un uomo che ha dato tutto per la sua collettività. Ci saluta l’uomo, ma non le sue idee che continuano ancora a guidare, come un faro per le navi, la rotta giusta da seguire per rendere ancora più grande la sua città».

Dopo essere stato consigliere provinciale di Sassari, nel 1965 era stato eletto consigliere regionale e riconfermato fino al 1979, quando volò a Roma prima alla Camera dei Deputati e poi al Senato. Una volta conclusa l’esperienza in Parlamento, Birardi aveva continuato a occuparsi di politica aderendo ai Ds e nel 1997 era stato eletto sindaco della Maddalena, rimanendo in carica fino al 2002. Ma la politica non era la sua unica passione. Birardi è stato uno studioso di Garibaldi nella sua casa maddalenina è conservata una interessante collezione di documenti, stampe e oggetti legati alle imprese del generale, collezione che ha in gran parte donato per la creazione del nuovo “Memoriale Giuseppe Garibaldi” realizzato a Caprera nella fortezza di Arbuticci. Un progetto pianificato insieme a un altro amico, il presidente emerito della Repubblica Giorgio Napolitano.

Dalle banchine del porto – dove lavorava come operaio – al Parlamento. Mario Birardi era approdato a Roma grazie alla passione per la politica e all’impegno nel Pci, di cui diventò anche dirigente nazionale. L’ex sindaco della Maddalena è morto ieri a 92 anni, a pochi giorni dal centenario della nascita Enrico Berlinguer, che aveva affiancato dal 1976 al 1983 nella segreteria romana: era un suo grande amico e avrebbe partecipato alle celebrazioni in programma mercoledì a Sassari. Del Pci Birardi era diventato anche segretario regionale, guidandolo in una fase caratterizzata dalla grande crescita del consenso elettorale, che poi anticipò l’ingresso dei comunisti nel governo della Regione negli anni Ottanta.

La carriera

La figura

Carlo Randaccio è stato al fianco di Birardi durante l’esperienza da sindaco: «Se ne va una persona dal valore immenso. Diventai il suo vice poco dopo aver perso mio padre: in Birardi ne trovai un altro, è stato un punto di riferimento per me e per tutta la nostra comunità».

