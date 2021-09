«Ad ogni temporale rischiamo la vita» 

«Bastano poche gocce d’acqua per impedirci di uscire di casa», è ciò che lamentano diversi cittadini di Siliqua, che abitano in via Conte Ugolino. Almeno cinque famiglie, residenti nel quartiere Is Argiolas, vivono con apprensione l’arrivo delle piogge per timore degli allagamenti. Il problema, che va avanti da anni, si è ripresentato puntualmente qualche giorno fa, con il primo temporale di fine estate che si è abbattuto sul paese.

Le cause

«Sono da attribuire alla mancata pulizia dei canali di scarico e delle caditoie, che dovrebbero far defluire l’acqua stagnante nel rio Forrus, che si trova a pochi metri dalle nostre case – spiega Eraldo Pirisi, sessantenne residente nella via – Ogni qualvolta piove, ci ritroviamo alle finestre per monitorare l’innalzamento dell’acqua sulla strada e, molto spesso, prima che arrivi dentro le nostre case, dobbiamo uscire per liberare le caditoie e i condotti che scaricano nel rio Forrus». La causa di questo problema, che ormai si trascina da troppi anni, è da ricercare nella mancata pulizia dell’alveo del canale, dove le erbacce, un folto canneto e addirittura grandi piante di fico, ostruiscono il deflusso delle acque. Non solo, i tre tubi di scarico, che dovrebbero servire a svuotare l’acqua piovana dalla sede stradale, sono sottodimensionati e ostruiti. Così come il gran numero delle caditoie del paese, che si presentano completamente intasate.

La protesta

«La nostra situazione è ben nota alle diverse amministrazioni che si sono succedute in questi anni, ma interventi definitivi finora non ne abbiamo visti - afferma Giorgio Pintus, 52 anni, che ha investito i suoi soldi per costruire la casa in questa zona – Il quartiere è piacevole, a due passi dal parco comunale, ma viviamo con l’incubo degli allagamenti. Fin dal 2008, ho inviato diverse richieste d’intervento alle varie amministrazioni comunali, siamo ancora in attesa di risposte«. La situazione, già critica, pare essere precipitata negli ultimi anni, e i cittadini sostengono di essere stati abbandonati. La richiesta di aiuto è stata riproposta alla sindaca Francesca Atzori e all’assessore all’Ambiente, Isacco Fanni, che tempestivamente rispondono ai cittadini. «Monitoriamo costantemente questi problemi, per quanto riguarda le caditoie i lavori sono già stati pianificati dal nostro Ufficio tecnico, e la pulizia verrà effettuata a breve dalla ditta autorizzata. Per la pulizia dell’alveo del rio Forrus, ripresenteremo la domanda di finanziamento. La richiesta è prevista ogni tre anni, per via dei costi elevati e non sostenibili dal bilancio comunale. L’ultimo intervento, costato 29 mila euro per l’intero tratto, risale al 2019».