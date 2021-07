Ad AugustaPer l’esamedi tedesco  

Un passo alla volta. Ma questo pomeriggio (inizio ore 15,30, diretta tv su Sky Sport 3), il Cagliari alza l’asticella. Per i rossoblù è un esame di tedesco, ad Augsburg (italianizzata Augusta), contro la formazione locale, impegnata nella Bundesliga e più avanti nella preparazione, visto che il campionato in Germania partirà nel weekend di Ferragosto.

Prova di forza

Dopo l’allenamento del mattino, la comitiva rossoblù è partita in charter da Elmas, nel pomeriggio, per atterrare a Monaco di Baviera e poi raggiungere Augusta. Semplici ha lasciato a casa il solo Tripaldelli, che ha ottenuto un permesso per motivi familiari. Quello contro i tedeschi sarà il primo vero collaudo, dopo quelli della prima fase contro il Real Vicenza (formazione di svincolati) e il Vicenza (Serie B). Per l’occasione, il tecnico fiorentino punterà su quella che, a oggi, somiglia alla formazione titolare, in attesa dei rinforzi. In difesa, davanti a Cragno, il recuperato Ceppitelli farà da guida ai baby Walukiewicz e Carboni, mentre la mediana sarà un nuovo esame per la coppia di registi Marin-Strootman, una delle novità più interessanti di questo avvio di stagione. Fasce affidate a Zappa e Dalbert (o Lykogiannis), mentre davanti Pereiro e capitan Joao giocheranno a sostegno di Pavoletti. In gruppo anche Rog, che potrebbe essere utilizzato nella ripresa: il croato ritroverebbe il campo per la prima volta dopo la rottura del crociato dello scorso 23 dicembre. Visto il valore dell’avversario, Semplici aspetta passi in avanti sul piano tattico e della mentalità, un tasto su cui il tecnico batte fin da primo giorno di lavoro.

I convocati

La lista dei rossoblù che oggi saranno presenti alla WWK Arena. Portieri : Cragno, Radunovic, Aresti; difensori : Altare, Carboni, Ceppitelli, Dalbert, Lykogiannis, Obert, Walukiewicz, Zappa; centrocampisti : Biancu, Caligara, Cavuoti, Deiola, Marin, Oliva, Rog, Strootman; attaccanti : Cerri, Ceter, Joao Pedro, Pavoletti, Pereiro, Simeone.

Festa in salsa sarda

Ma la trasferta tedesca è anche l'occasione per ritrovare i tanti emigrati sardi presenti in Germania. Già ieri sera una delegazione del Cagliari è stata ospite del circolo “Quattro Mori” di Augusta. A rappresentare il club il direttore generale Mario Passetti, il ds Stefano Capozucca, il segretario generale sportivo Matteo Stagno e la responsabile degli eventi con i tifosi Elisabetta Scorcu. «Sappiamo quanto per un emigrato il Cagliari», ha spiegato Passetti, «rappresenti un cordone ombelicale che lo lega ancor di più alla sua terra. Questo aumenta il nostro senso di responsabilità, perché il Cagliari è la squadra di tutto un popolo».

