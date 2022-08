Acquedotto, progetto pronto 

Abbanoa potrà procedere con la gara d'appalto nella prossima primavera e avviare, quindi, i cantieri. Intervento che potrà essere effettuato non prima dell'estate del prossimo anno. Il progetto prevede il rifacimento del vecchio acquedotto, realizzato negli anni sessanta dalla Cassa per il Mezzogiorno e successivamente dismesso perché obsoleto e con tante perdite. Verranno sostituiti circa 14 chilometri di condotte, con materiale all'avanguardia. Il nuovo acquedotto lavorerà per lo più sfruttando la gravità. Ciò consentirà un notevole risparmio rispetto ai costi di energia elettrica (un milione e 300 mila euro l'anno), sostenuti per sollevare l'acqua prelevata oggi dal potabilizzatore del Temo, che si rifornisce dall'invaso di Monteleone Roccadoria.

Dopo un lungo iter, il progetto esecutivo per la realizzazione del nuovo acquedotto alimentato dalla sorgenti di Sant'Antioco, nel territorio di Scano Montiferro è stato finalmente approntato. È stato consegnato i giorni scorsi dall'équipe tecnica incaricata da Abbanoa di eseguire la progettazione dell'importante opera, che consentirà di alimentare i serbatoi cittadini.

Abbanoa

Per il gestore è un atto fondamentale del lungo iter che ha dovuto fare i conti con l'approvazione della valutazione d'impatto ambientale da parte del ministero dell'Ambiente, che è arrivata un anno fa. Il progetto passerà ora al vaglio del “verificatore” e successivamente all'approvazione di Egas, che dovrebbe avvenire, se tutto va bene, entro la fine dell'anno.

I tempi

Abbanoa potrà procedere con la gara d'appalto nella prossima primavera e avviare, quindi, i cantieri. Intervento che potrà essere effettuato non prima dell'estate del prossimo anno. Il progetto prevede il rifacimento del vecchio acquedotto, realizzato negli anni sessanta dalla Cassa per il Mezzogiorno e successivamente dismesso perché obsoleto e con tante perdite. Verranno sostituiti circa 14 chilometri di condotte, con materiale all'avanguardia. Il nuovo acquedotto lavorerà per lo più sfruttando la gravità. Ciò consentirà un notevole risparmio rispetto ai costi di energia elettrica (un milione e 300 mila euro l'anno), sostenuti per sollevare l'acqua prelevata oggi dal potabilizzatore del Temo, che si rifornisce dall'invaso di Monteleone Roccadoria.

Qualità superiore

Le sorgenti di Sant'Antioco forniranno acqua con eccellenti parametri di qualità e una portata tra i 40 litri al secondo nel periodo di magra e più di cento litri al secondo nel periodo di piena. Il collegamento dell'acquedotto Temo, tuttavia, non sarà dismesso del tutto, ma sarà utilizzato quando diminuisce la disponibilità del nuovo acquedotto.

Il gestore

«Grande attenzione - scrive Abbanoa in un comunicato - sarà riservata all'efficientamento delle reti idriche per abbattere le dispersioni nelle condotte di Macomer e quindi di Scano Montiferro e di altri centri interessati». Abbanoa conferma che non ci sarà alcuna ripercussione sugli attuali utilizzi per il Comune di Scano Montiferro, per il quale, invece, sono previsti interventi di efficientamento idrico.

Gli antagonisti

Nonostante ciò, l'amministrazione comunale di Scano si oppone alla realizzazione del nuovo acquedotto per Macomer. «È invece un'opera importante per i disservizi che si stanno verificando periodicamente, con tanti disagi per cittadini e imprese- dice il sindaco di Macomer Antonio Succu- non capiamo la posizione ambigua e non solidaristica dell'amministrazione comunale di Scano Montiferro. L'acqua è un bene di tutti, aldilà del luogo in cui sgorga».

