Acqua vietata, Prato Sardo in tilt  

Una domenica di rabbia, alimentata dall’ennesimo disservizio. Stavolta non c’entrano il degrado e il caro bollette. A stravolgere i piani degli operatori della zona industriale di Prato Sardo, a Nuoro, è stata l’ordinanza emessa di buon mattino dal primo cittadino, Andrea Soddu. «Acqua non potabile, parametri microbiologici fuori norma, non compatibili con l’uso alimentare».

Così tra molte attività produttive della zona a iniziare da bar, panifici e industrie dolciarie, per tutta la giornata è serpeggiato il malcontento. L’autobotte inviata da Abbanoa, a partire dalle 11, di certo non è stata in grado di appianare i disagi. Intanto, dopo le rotture in successione alla condotta cittadina, raccontate da L’Unione Sarda nei giorni scorsi, il gestore del servizio idrico è corso ai ripari. Sono state sistemate le perdite in via Catte e in viale Costituzione.

Fuori norma

Le analisi effettuate il 19 settembre dall’Arpas di Sassari sui campioni d’acqua della condotta che alimenta la zona industriale barbaricina hanno evidenziato valori non a norma. Ecco spiegata l’ordinanza, emanata in tutta fretta dal sindaco di Nuoro. «A tutela della salute pubblica - si legge nella nota diffusa dal Comune sulla pagina Facebook “Città di Nuoro” - Il provvedimento dispone, a scopo cautelativo e con decorrenza immediata, la restrizione all’utilizzo al consumo umano diretto dell’acqua erogata nella zona industriale di Prato Sardo interessata dai parametri fuori norma. L’ordinanza è rivolta a tutta la popolazione, compresi i titolari di attività produttive che utilizzano direttamente l’acqua della condotta per le attività di preparazione e somministrazione di alimenti e bevande. Nella zona interessata, l’acqua erogata dalla rete idrica potrà essere utilizzata solo previa bollitura e per tutti gli usi igienici».

L’appello